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Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске - РИА Новости, 30.06.2022
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Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске - РИА Новости, 30.06.2022
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:07
2022-06-30T23:07
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства", сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня гуманитарный центр "Единой России" в Купянске посетил Сергей Владиленович Кириенко. Он пообщался с нашими волонтерами (волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" - ред.) и поблагодарил их за работу. Наш волонтер, Александр Куликов, ознакомил Первого замглавы Администрации Президента РФ с работой волонтерского центра. Сергей Владиленович поблагодарил добровольцев за проделанную работу", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
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общество, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер
23:07 30.06.2022
 
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске

Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске и пообщался с волонтерами

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства", сообщили в пресс-службе МГЕР.
"Сегодня гуманитарный центр "Единой России" в Купянске посетил Сергей Владиленович Кириенко. Он пообщался с нашими волонтерами (волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" - ред.) и поблагодарил их за работу. Наш волонтер, Александр Куликов, ознакомил Первого замглавы Администрации Президента РФ с работой волонтерского центра. Сергей Владиленович поблагодарил добровольцев за проделанную работу", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 22:57
Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент
 
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