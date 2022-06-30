https://ria.ru/20220630/kirienko-1799436990.html
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске - РИА Новости, 30.06.2022
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:07
2022-06-30T23:07
2022-06-30T23:07
общество
россия
единая россия
молодая гвардия единой россии
мгер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства", сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня гуманитарный центр "Единой России" в Купянске посетил Сергей Владиленович Кириенко. Он пообщался с нашими волонтерами (волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" - ред.) и поблагодарил их за работу. Наш волонтер, Александр Куликов, ознакомил Первого замглавы Администрации Президента РФ с работой волонтерского центра. Сергей Владиленович поблагодарил добровольцев за проделанную работу", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
https://ria.ru/20220602/kirienko-1792757932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске
Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске и пообщался с волонтерами