https://ria.ru/20220630/kirienko-1799436990.html

Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске

Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске - РИА Новости, 30.06.2022

Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" в Купянске

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:07

2022-06-30T23:07

2022-06-30T23:07

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр "Единой России" и пообщался с волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства", сообщили в пресс-службе МГЕР."Сегодня гуманитарный центр "Единой России" в Купянске посетил Сергей Владиленович Кириенко. Он пообщался с нашими волонтерами (волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" - ред.) и поблагодарил их за работу. Наш волонтер, Александр Куликов, ознакомил Первого замглавы Администрации Президента РФ с работой волонтерского центра. Сергей Владиленович поблагодарил добровольцев за проделанную работу", - приводят в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.

https://ria.ru/20220602/kirienko-1792757932.html

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общество, россия, единая россия, молодая гвардия единой россии, мгер