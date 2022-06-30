https://ria.ru/20220630/kiev-1799384762.html

Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев, пишут СМИ

Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2022

Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев, пишут СМИ

Президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсуждался возможный визит главы германского... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:49

2022-06-30T18:49

2022-06-30T18:53

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсуждался возможный визит главы германского государства в Киев, сообщает издание Welt со ссылкой на представителя Штайнмайера.По данным издания, разговор состоялся в четверг. Штайнмайер заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Германией Украины, поздравил с получением Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. Также темой беседы стал возможный визит Штайнмайера в Киев.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков, в том числе канцлер, который приезжал в Украину 16 июня вместе с лидерами Франции и Италии.

https://ria.ru/20220630/zelenskiy-1799271621.html

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в мире, цены на нефть, олаф шольц, киев, украина, германия