https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html

Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России

Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России - РИА Новости, 30.06.2022

Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России

Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:12

2022-06-30T22:12

2022-06-30T22:24

германия

россия

северный поток — 2

санкции в отношении россии

природный газ

экономика

в мире

роберт хабек

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt.Чиновник выступал в городе Шведт, где располагается крупный нефтеперерабатывающий завод PCK, испытывающий сложности из-за решения Германии полностью отказаться от поставок российской нефти по МНП "Дружба". Хабек заверил работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты, что "власти сделают все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету".Присутствующие на выступлении политика встретили такое заявление свистом и недовольными криками. Читатели Die Welt также сомневаются в светлом будущем немецкой экономики из-за ограничительных мер против Москвы."Может быть, стоит пересмотреть санкционную политику в отношении России, или мы хотим погибнуть как приверженцы концепции чрезмерной преданности Украине?" —спросил другой."Просто запустите Северный поток — 2. От федерального министра экономики я как налогоплательщик ожидаю экономической политики. На этом точка", — заявил один из читателей."Хабек не представляет интересы граждан Германии, он действует против собственного народа", — констатировал еще один комментатор.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html

https://ria.ru/20220628/gaz-1798676317.html

https://ria.ru/20220628/gaz-1798670745.html

германия

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

германия, россия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, природный газ, экономика, в мире, роберт хабек