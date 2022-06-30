22:12 30.06.2022 (обновлено: 22:24 30.06.2022)
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России
Немцы освистали вице-канцлера Германии Хабека за речь в поддержку антироссийских санкций
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt.
Чиновник выступал в городе Шведт, где располагается крупный нефтеперерабатывающий завод PCK, испытывающий сложности из-за решения Германии полностью отказаться от поставок российской нефти по МНП "Дружба". Хабек заверил работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты, что "власти сделают все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету".
Присутствующие на выступлении политика встретили такое заявление свистом и недовольными криками. Читатели Die Welt также сомневаются в светлом будущем немецкой экономики из-за ограничительных мер против Москвы.
"А теперь давайте подумаем, кто же нас во все это втянул — русские или Хабек с его глупой свитой и американцами?" — задался вопросом пользователь.
"Может быть, стоит пересмотреть санкционную политику в отношении России, или мы хотим погибнуть как приверженцы концепции чрезмерной преданности Украине?" —спросил другой.
"Просто запустите Северный поток — 2. От федерального министра экономики я как налогоплательщик ожидаю экономической политики. На этом точка", — заявил один из читателей.
"Хабек не представляет интересы граждан Германии, он действует против собственного народа", — констатировал еще один комментатор.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.