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Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России - РИА Новости, 30.06.2022
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Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России - РИА Новости, 30.06.2022
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России
Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:12
2022-06-30T22:24
германия
россия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
природный газ
экономика
в мире
роберт хабек
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt.Чиновник выступал в городе Шведт, где располагается крупный нефтеперерабатывающий завод PCK, испытывающий сложности из-за решения Германии полностью отказаться от поставок российской нефти по МНП "Дружба". Хабек заверил работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты, что "власти сделают все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету".Присутствующие на выступлении политика встретили такое заявление свистом и недовольными криками. Читатели Die Welt также сомневаются в светлом будущем немецкой экономики из-за ограничительных мер против Москвы."Может быть, стоит пересмотреть санкционную политику в отношении России, или мы хотим погибнуть как приверженцы концепции чрезмерной преданности Украине?" —спросил другой."Просто запустите Северный поток — 2. От федерального министра экономики я как налогоплательщик ожидаю экономической политики. На этом точка", — заявил один из читателей."Хабек не представляет интересы граждан Германии, он действует против собственного народа", — констатировал еще один комментатор.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html
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германия, россия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, природный газ, экономика, в мире, роберт хабек
22:12 30.06.2022 (обновлено: 22:24 30.06.2022)
 
Немцы освистали вице-канцлера Германии за слова о санкциях против России

Немцы освистали вице-канцлера Германии Хабека за речь в поддержку антироссийских санкций

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жители Германии освистали вице-канцлера Роберта Хабека после слов о необходимости придерживаться введенных против России санкций, пишет газета Die Welt.
Чиновник выступал в городе Шведт, где располагается крупный нефтеперерабатывающий завод PCK, испытывающий сложности из-за решения Германии полностью отказаться от поставок российской нефти по МНП "Дружба". Хабек заверил работников предприятия, опасающихся лишиться зарплаты, что "власти сделают все возможное, чтобы завод и регион в целом не канули в Лету".
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Присутствующие на выступлении политика встретили такое заявление свистом и недовольными криками. Читатели Die Welt также сомневаются в светлом будущем немецкой экономики из-за ограничительных мер против Москвы.

"А теперь давайте подумаем, кто же нас во все это втянул — русские или Хабек с его глупой свитой и американцами?" задался вопросом пользователь.

"Может быть, стоит пересмотреть санкционную политику в отношении России, или мы хотим погибнуть как приверженцы концепции чрезмерной преданности Украине?" —спросил другой.
"Просто запустите Северный поток — 2. От федерального министра экономики я как налогоплательщик ожидаю экономической политики. На этом точка", — заявил один из читателей.
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В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику
"Хабек не представляет интересы граждан Германии, он действует против собственного народа", — констатировал еще один комментатор.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности на топливо и продукты питания.
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