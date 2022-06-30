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Русская Атлантида: как провести выходные в Калязине - РИА Новости, 30.06.2022
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Русская Атлантида: как провести выходные в Калязине
Русская Атлантида: как провести выходные в Калязине - РИА Новости, 30.06.2022
Русская Атлантида: как провести выходные в Калязине
Возвышающаяся над водой белоснежная колокольня в затопленной части Калязина особенно прекрасна на закате, подсвеченная розовыми лучами солнца и иллюминацией... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:00
2022-06-30T08:08
туризм
туризм
екатерина ii
александр пушкин
калязин
калязинский район
маршруты - туризм
туристы
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Возвышающаяся над водой белоснежная колокольня в затопленной части Калязина особенно прекрасна на закате, подсвеченная розовыми лучами солнца и иллюминацией. Отелей тут немного. Некоторые туристы живут в палатках — у стен церкви в районе Свистуха. О том, что посмотреть в этом городе, как попасть на речную экскурсию, почему нужно попробовать улиток и сходить в гости к Бабе-яге, — в материале РИА Новости.Пуп землиГоворят, местные считают Калязин "пупом земли", потому что он равноудален от Москвы, Ярославля и Твери примерно на 180 километров. Еще это русская Атлантида: при строительстве Угличской ГЭС часть города затопили вместе с историческими и архитектурными памятниками. Под водой — фундаменты. Оставили лишь колокольню Николаевского собора, построенную в 1800-1801 годах. И использовали как маяк.Совсем недавно ее отреставрировали, сделали вокруг насыпь, небольшой видовой мостик. Колокольня стала белоснежной и красиво подсвечивается вечерами. Теперь это отличное место для фотосъемки в любое время суток.От городской пристани сюда ходит паром, 500 рублей в обе стороны. Туристов отвозят, а минут через 20 забирают и доставляют обратно. Внутрь не пускают, зато можно искупаться: запрещающих знаков нет.Храмы и сигналы из космосаНа пристани предлагают экскурсии на катере. Две тысячи с человека, но возьмут и одного. Остановка у колокольни без высадки. Погуляете на Монастырском острове (раньше тут был левый берег Волги). Там еще в нулевые на историческом фундаменте восстановили юго-западную башню ограды Троицкого Макарьева монастыря. Сейчас это действующий храм Макария Калязинского. Прихожане приплывают на пароме.С воды видна Калязинская радиоастрономическая обсерватория. Диаметр телескопа — 64 метра. Эта огромная вращающаяся тарелка принимает сигналы из космоса для исследований галактических и внегалактических объектов.Горбатый мост через реку Жабню так называют из-за формы арок. Виды отсюда великолепные. Калязин стоит на трех реках: Волга, Жабня и Пуда. Но благоустроенных пляжей нет. Даже на городском из всех удобств — лавочки и урны.Тем не менее все купаются. Плывешь на катере и видишь красивую, но неотреставрированную церковь, а под ней, на самом берегу, кипит жизнь: стоят палатки, дети плещутся на мелководье, кто-то обед готовит. Популярное туристическое место для любителей отдыха на природе. А в церкви — краеведческий музей.Музей на СвистухеНа такси до него — 300 рублей. Район прозвали Свистуха, а официально — Заречная часть. Есть несколько версий, откуда пошло народное название. То ли императрицу Екатерину II тут встречали восторженным свистом, то ли это напоминание о разбойниках, которые грабили купцов. Сюда приплывают и теплоходы. "А где асфальт?" — удивляются туристы. Его почти нет, зато есть идиллические деревенские виды, забавные дачные скульптуры.Сам музей небольшой, несколько залов по кругу под церковными сводами. Но тут вся местная история: с времен мамонтов и шерстистых носорогов до наших дней. Рассказывают о кружевоплетении — Калязин пытался соперничать в этом ремесле с Вологдой. О реликвиях затопленного Троицкого Макарьева монастыря, портретах возлюбленной Александра Пушкина Екатерины Ушаковой — здесь была усадьба ее семьи.Уникальный экспонат — мотор самолета Сергея Пичугина. В 1943-м летчик-истребитель вел бой с немецким бомбардировщиком. Патроны кончились, пришлось идти на таран, но высоты для раскрытия парашюта не хватило. Пичугину был 21 год. Спустя 70 лет после его подвига поисковому отряду "Путник" удалось найти то, что осталось от истребителя. Говорят, двигатель машины сохранился на 80 процентов.Сама церковь — тоже достопримечательность. Правда, музею уже выделили здание, так что вскоре возможен переезд.Самая лучшая бабка-ежка и калязинский провансВозле порта Калязин — еще один музей, посвященный истории русской Атлантиды, "Волгари". Туда пускают только по предварительной записи с группой.Недалеко от города, в селе Солоновка — сказочное подворье "Усадьба Бабы-яги". Там вы познакомитесь с хозяйкой, домовым и кикиморой, поучаствуете в интерактивной программе, во время которой выдадут гадательное печенье, чай или наливку."Самая лучшая бабка-ежка. Программа отличная. Расшевелила всех", — говорит туристка Виолетта. Путешественники советуют брать билет с представлением: порадуются как дети, так и взрослые.Для любителей гастротуризма — ферма "Калязинская улитка" возле яхт-клуба. После экскурсии — угощение. "В уютном зале в стиле французского прованса можно продегустировать улиток по-бургундски под бокал хорошего вина", — предлагают организаторы.Что есть и где жить: усадьба, олени, байкерыВообще, в Калязине хорошо готовят не только улиток. Например, "Усадьба" — это целый комплекс с гостиницей, сауной, бассейном, рестораном. Летом открыта веранда с видом на колокольню. Гости особенно хвалят бефстроганов, блюда из рыбы. Цены высокие для Калязина, но приемлемые для места с хорошим обслуживанием и потрясающим обзором.В гостинице "Калязин" на въезде в город бюджетно, но не менее вкусно. Стоит заказать рыбные пельмени (лепят их сами) или, например, котлеты из щуки.Отель "Палуба" находится в коттеджном поселке Павлова Пристань. Вид из номеров и панорамного ресторана — на яхт-клуб и на реку Жабню. В меню — европейская кухня и домашние блюда и напитки.На пристани возле колокольни можно попробовать здешних пряников и пастилу или купить их в качестве сувениров.Еще местные жители очень советуют посетить "Волчье логово" — байкерский музей-ресторан-бар. Работает, правда, по выходным и в вечернее время. Многих поражает вход через огромную звериную пасть.В кемпинге "Олений бор" в деревне Мицеево в сосновом лесу на берегу Волги ставят палатки. Въезд платный. Доступны водные развлечения, экскурсии, рыбалка. Главное здесь — проснуться пораньше и не пропустить кормление оленей.
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туризм, екатерина ii, александр пушкин, калязин, калязинский район, маршруты - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, что посмотреть , достопримечательности, отдых, волга
08:00 30.06.2022 (обновлено: 08:08 30.06.2022)
 

Русская Атлантида: как провести выходные в Калязине

© РИА Новости / Светлана БаеваКолокольня и пристань в Калязине
Колокольня и пристань в Калязине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Возвышающаяся над водой белоснежная колокольня в затопленной части Калязина особенно прекрасна на закате, подсвеченная розовыми лучами солнца и иллюминацией. Отелей тут немного. Некоторые туристы живут в палатках — у стен церкви в районе Свистуха. О том, что посмотреть в этом городе, как попасть на речную экскурсию, почему нужно попробовать улиток и сходить в гости к Бабе-яге, — в материале РИА Новости.

Пуп земли

Говорят, местные считают Калязин "пупом земли", потому что он равноудален от Москвы, Ярославля и Твери примерно на 180 километров. Еще это русская Атлантида: при строительстве Угличской ГЭС часть города затопили вместе с историческими и архитектурными памятниками. Под водой — фундаменты. Оставили лишь колокольню Николаевского собора, построенную в 1800-1801 годах. И использовали как маяк.
Совсем недавно ее отреставрировали, сделали вокруг насыпь, небольшой видовой мостик. Колокольня стала белоснежной и красиво подсвечивается вечерами. Теперь это отличное место для фотосъемки в любое время суток.
© РИА Новости / Светлана БаеваКолокольня с подсветкой в Калязине
Колокольня с подсветкой в Калязине
1 из 2
Колокольня с подсветкой в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКолокольня на закате в Калязине
Колокольня на закате в Калязине
2 из 2
Колокольня на закате в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Колокольня с подсветкой в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Колокольня на закате в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
От городской пристани сюда ходит паром, 500 рублей в обе стороны. Туристов отвозят, а минут через 20 забирают и доставляют обратно. Внутрь не пускают, зато можно искупаться: запрещающих знаков нет.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на катер и колокольню в Калязине
Вид на катер и колокольню в Калязине
1 из 2
Вид на катер и колокольню в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКолокольня в Калязине
Колокольня в Калязине
2 из 2
Колокольня в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Вид на катер и колокольню в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Колокольня в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева

Храмы и сигналы из космоса

На пристани предлагают экскурсии на катере. Две тысячи с человека, но возьмут и одного. Остановка у колокольни без высадки. Погуляете на Монастырском острове (раньше тут был левый берег Волги). Там еще в нулевые на историческом фундаменте восстановили юго-западную башню ограды Троицкого Макарьева монастыря. Сейчас это действующий храм Макария Калязинского. Прихожане приплывают на пароме.
© РИА Новости / Светлана БаеваМонастырский остров и часовня в Калязине
Монастырский остров и башня в Калязине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Монастырский остров и часовня в Калязине
С воды видна Калязинская радиоастрономическая обсерватория. Диаметр телескопа — 64 метра.
Эта огромная вращающаяся тарелка принимает сигналы из космоса для исследований галактических и внегалактических объектов.
© РИА Новости / Анастасия МержановаРадиотелескоп ТНА-1500 Калязинской радиоастрономической обсерватории
Радиотелескоп ТНА-1500 Калязинской радиоастрономической обсерватории
1 из 2
Радиотелескоп ТНА-1500 Калязинской радиоастрономической обсерватории
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанк

Радиотелескоп ТНА-1500 в Калязине

Радиотелескоп ТНА-1500 Калязинской радиоастрономической обсерватории
2 из 2

Радиотелескоп ТНА-1500 в Калязине

© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
1 из 2
Радиотелескоп ТНА-1500 Калязинской радиоастрономической обсерватории
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 2

Радиотелескоп ТНА-1500 в Калязине

© РИА Новости / Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Горбатый мост через реку Жабню так называют из-за формы арок. Виды отсюда великолепные.
Калязин стоит на трех реках: Волга, Жабня и Пуда. Но благоустроенных пляжей нет. Даже на городском из всех удобств — лавочки и урны.
CC BY 3.0 / svistyhin / Kalyazin, Tver Oblast, Russia

Горбатый мост в Калязине

Горбатый мост в Калязине
1 из 2

Горбатый мост в Калязине

CC BY 3.0 / svistyhin / Kalyazin, Tver Oblast, Russia
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Прогулочно-экскурсионное судно «Пилигрим» в Тверской области

Прогулочно-экскурсионное судно Пилигрим в Тверской области
2 из 2

Прогулочно-экскурсионное судно «Пилигрим» в Тверской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Горбатый мост в Калязине

CC BY 3.0 / svistyhin / Kalyazin, Tver Oblast, Russia
2 из 2

Прогулочно-экскурсионное судно «Пилигрим» в Тверской области

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Тем не менее все купаются. Плывешь на катере и видишь красивую, но неотреставрированную церковь, а под ней, на самом берегу, кипит жизнь: стоят палатки, дети плещутся на мелководье, кто-то обед готовит. Популярное туристическое место для любителей отдыха на природе. А в церкви — краеведческий музей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Богоявленскую церковь в городе Калязине Тверской области
Вид на Богоявленскую церковь в городе Калязин Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Богоявленскую церковь в городе Калязине Тверской области

Музей на Свистухе

На такси до него — 300 рублей. Район прозвали Свистуха, а официально — Заречная часть. Есть несколько версий, откуда пошло народное название. То ли императрицу Екатерину II тут встречали восторженным свистом, то ли это напоминание о разбойниках, которые грабили купцов.
Сюда приплывают и теплоходы. "А где асфальт?" — удивляются туристы. Его почти нет, зато есть идиллические деревенские виды, забавные дачные скульптуры.
© РИА Новости / Светлана БаеваФигурки возле краеведческого музея в Калязине
Фигурки возле краеведческого музея в Калязине
1 из 2
Фигурки возле краеведческого музея в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваДачные скульптуры возле краеведческого музея в Калязине
Дачные скульптуры возле краеведческого музея в Калязине
2 из 2
Дачные скульптуры возле краеведческого музея в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Фигурки возле краеведческого музея в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2
Дачные скульптуры возле краеведческого музея в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
Сам музей небольшой, несколько залов по кругу под церковными сводами. Но тут вся местная история: с времен мамонтов и шерстистых носорогов до наших дней. Рассказывают о кружевоплетении — Калязин пытался соперничать в этом ремесле с Вологдой. О реликвиях затопленного Троицкого Макарьева монастыря, портретах возлюбленной Александра Пушкина Екатерины Ушаковой — здесь была усадьба ее семьи.
© РИА Новости / Светлана БаеваФотография старого Калязина
Фотография старого Калязина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Фотография старого Калязина
Уникальный экспонат — мотор самолета Сергея Пичугина. В 1943-м летчик-истребитель вел бой с немецким бомбардировщиком. Патроны кончились, пришлось идти на таран, но высоты для раскрытия парашюта не хватило. Пичугину был 21 год. Спустя 70 лет после его подвига поисковому отряду "Путник" удалось найти то, что осталось от истребителя. Говорят, двигатель машины сохранился на 80 процентов.
Сама церковь — тоже достопримечательность. Правда, музею уже выделили здание, так что вскоре возможен переезд.
© РИА Новости / Светлана БаеваКраеведческий музей в здании церкви в Калязине
Краеведческий музей в здании церкви в Калязине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Краеведческий музей в здании церкви в Калязине

Самая лучшая бабка-ежка и калязинский прованс

Возле порта Калязин — еще один музей, посвященный истории русской Атлантиды, "Волгари". Туда пускают только по предварительной записи с группой.
Недалеко от города, в селе Солоновка — сказочное подворье "Усадьба Бабы-яги". Там вы познакомитесь с хозяйкой, домовым и кикиморой, поучаствуете в интерактивной программе, во время которой выдадут гадательное печенье, чай или наливку.
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17 июня, 08:00Туризм
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"Самая лучшая бабка-ежка. Программа отличная. Расшевелила всех", — говорит туристка Виолетта. Путешественники советуют брать билет с представлением: порадуются как дети, так и взрослые.
Для любителей гастротуризма — ферма "Калязинская улитка" возле яхт-клуба. После экскурсии — угощение. "В уютном зале в стиле французского прованса можно продегустировать улиток по-бургундски под бокал хорошего вина", — предлагают организаторы.
© РИА Новости / Анастасия МержановаФерма "Калязинская улитка"
Ферма Калязинская улитка
1 из 4
Ферма "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Светлана БаеваКартина на улиточной ферме в Калязине
Картина на улиточной ферме в Калязине
2 из 4
Картина на улиточной ферме в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваНа ферме "Калязинская улитка"
На ферме Калязинская улитка
3 из 4
На ферме "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкспонаты на ферме "Калязинская улитка"
Экспонаты на ферме Калязинская улитка
4 из 4
Экспонаты на ферме "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4
Ферма "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 4
Картина на улиточной ферме в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
На ферме "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Экспонаты на ферме "Калязинская улитка"
© РИА Новости / Светлана Баева

Что есть и где жить: усадьба, олени, байкеры

Вообще, в Калязине хорошо готовят не только улиток. Например, "Усадьба" — это целый комплекс с гостиницей, сауной, бассейном, рестораном. Летом открыта веранда с видом на колокольню. Гости особенно хвалят бефстроганов, блюда из рыбы. Цены высокие для Калязина, но приемлемые для места с хорошим обслуживанием и потрясающим обзором.
© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"Гостевой дом "Усадьба" в Калязине
Гостевой дом Усадьба в Калязине
1 из 3
Гостевой дом "Усадьба" в Калязине
© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"
© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"

"Усадьба" в Калязине

Гостевой дом Усадьба в Калязине
2 из 3

"Усадьба" в Калязине

© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Волгу и колокольню в Калязине
Вид на Волгу и колокольню в Калязине
3 из 3
Вид на Волгу и колокольню в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
Гостевой дом "Усадьба" в Калязине
© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"
2 из 3

"Усадьба" в Калязине

© Фото предоставлено гостевым домом "Усадьба"
3 из 3
Вид на Волгу и колокольню в Калязине
© РИА Новости / Светлана Баева
В гостинице "Калязин" на въезде в город бюджетно, но не менее вкусно. Стоит заказать рыбные пельмени (лепят их сами) или, например, котлеты из щуки.
Отель "Палуба" находится в коттеджном поселке Павлова Пристань. Вид из номеров и панорамного ресторана — на яхт-клуб и на реку Жабню. В меню — европейская кухня и домашние блюда и напитки.
На пристани возле колокольни можно попробовать здешних пряников и пастилу или купить их в качестве сувениров.
© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"Байк-центр "Волчье логово" в Калязине
Байк-центр Волчье логово в Калязине
1 из 2
Байк-центр "Волчье логово" в Калязине
© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"
© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"

Байк-центр "Волчье логово"

Байк-центр Волчье логово в Калязине
2 из 2

Байк-центр "Волчье логово"

© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"
1 из 2
Байк-центр "Волчье логово" в Калязине
© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"
2 из 2

Байк-центр "Волчье логово"

© Фото предоставлено Байк-центром "Волчье логово"
Еще местные жители очень советуют посетить "Волчье логово" — байкерский музей-ресторан-бар. Работает, правда, по выходным и в вечернее время. Многих поражает вход через огромную звериную пасть.
В кемпинге "Олений бор" в деревне Мицеево в сосновом лесу на берегу Волги ставят палатки. Въезд платный. Доступны водные развлечения, экскурсии, рыбалка. Главное здесь — проснуться пораньше и не пропустить кормление оленей.
© РИА Новости / Анастасия МержановаОлени. Кемпинг "Олений бор" в Калязинскиом районе
Олени в парке отдыха Олений Бор в Калязинскиом районе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Олени. Кемпинг "Олений бор" в Калязинскиом районе
 
ТуризмТуризмЕкатерина IIАлександр ПушкинКалязинКалязинский районМаршруты - Туризмтуристыкуда поехать в выходныекуда поехатьчто посмотретьДостопримечательностиОтдыхВолга
 
 
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