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Калужские депутаты будут развивать сотрудничество с брестскими коллегами
Калужские депутаты будут развивать сотрудничество с брестскими коллегами - РИА Новости, 30.06.2022
Калужские депутаты будут развивать сотрудничество с брестскими коллегами
Соглашение о развитии взаимоотношений между законодательным собранием Калужской области и брестским областным советом депутатов подписано в рамках девятого... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:13
2022-06-30T19:13
2022-06-30T19:13
калужская область
белоруссия
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КАЛУГА, 30 июн - РИА Новости. Соглашение о развитии взаимоотношений между законодательным собранием Калужской области и брестским областным советом депутатов подписано в рамках девятого форума регионов Белоруссии и России, сообщает калужское заксобрание.По словам спикера заксобрания Геннадия Новосельцева, важная роль в соглашении отводится работе над сближением нормативно-правовых баз калужского и брестского регионов. По его словам, события последних месяцев, санкционное давление "только активизировали интеграционные планы"."Беларусь - надежный партнер. Помимо экономики, продовольственной безопасности и импортозамещения, мы планируем расширить взаимодействие в социальной сфере, в молодежной политике и охране окружающей среды", - заявил Геннадий Новосельцев после подписания соглашения.Он рассказал, что за прошлый год внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 175,3 миллиона долларов и увеличился более чем на 17%. Калужская область, отметил спикер регионального парламента, экспортирует металлы, машиностроительную и химическую продукцию. Белоруссия поставляет в регион мебель, оборудование, сельхозпродукцию."Возможности для сотрудничества расширяются", - подчеркнул спикер парламента.На церемонии подписания соглашения также отмечалось, что белорусские партнёры на территории Калужской области ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья, в настоящее время ведется строительство еще 60 тысяч квадратных метров, а также нескольких школ и детского сада.
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калужская область, белоруссия
Калужские депутаты будут развивать сотрудничество с брестскими коллегами
Депутаты Калужской и Брестсткой областей будут развивать сотрудничество
КАЛУГА, 30 июн - РИА Новости. Соглашение о развитии взаимоотношений между законодательным собранием Калужской области и брестским областным советом депутатов подписано в рамках девятого форума регионов Белоруссии и России, сообщает калужское заксобрание.
По словам спикера заксобрания Геннадия Новосельцева, важная роль в соглашении отводится работе над сближением нормативно-правовых баз калужского и брестского регионов. По его словам, события последних месяцев, санкционное давление "только активизировали интеграционные планы".
"Беларусь - надежный партнер. Помимо экономики, продовольственной безопасности и импортозамещения, мы планируем расширить взаимодействие в социальной сфере, в молодежной политике и охране окружающей среды", - заявил Геннадий Новосельцев после подписания соглашения.
Он рассказал, что за прошлый год внешнеторговый оборот Калужской области
с Белоруссией
составил 175,3 миллиона долларов и увеличился более чем на 17%. Калужская область, отметил спикер регионального парламента, экспортирует металлы, машиностроительную и химическую продукцию. Белоруссия поставляет в регион мебель, оборудование, сельхозпродукцию.
"Возможности для сотрудничества расширяются", - подчеркнул спикер парламента.
На церемонии подписания соглашения также отмечалось, что белорусские партнёры на территории Калужской области ввели в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья, в настоящее время ведется строительство еще 60 тысяч квадратных метров, а также нескольких школ и детского сада.