https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html

Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов

Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов - РИА Новости, 30.06.2022

Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов

В АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей и созданием около РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:43

2022-06-30T17:43

2022-06-30T17:43

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей и созданием около 3,7 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании области."Наиболее крупные инвестпроекты – это строительство двух молочно-товарных комплексов и комплекса для выращивания молочного скота в Кашинском округе на более чем 10 тысяч коров. Проект предусматривает создание не менее 600 рабочих мест, объём инвестиций – до 12 миллиардов рублей", – отметил Руденя.Продолжается реализация инвестиционного проекта в Ржевском округе по строительству животноводческого комплекса на 6 тысяч голов для производства молочной продукции. Там создаются 90 рабочих мест, будет привлечено 4,5 миллиардов рублей инвестиций.Также стартовал инвестиционный проект в Бежецком районе по строительству молочно-товарного комплекса на 5,5 тысячи голов скота. Общий объём инвестиций – 4,4 миллиарда рублей. Проект предусматривает создание не менее 150 рабочих мест.В Зубцовском округе ведется строительство фермы для разведения коз. Там будут созданы 80 рабочих мест, объём инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220630/rabota-1799269939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, экономика