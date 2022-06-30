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Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов - РИА Новости, 30.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220630/investproekty-1799357037.html
Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов
Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов
В АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей и созданием около РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:43
2022-06-30T17:43
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей и созданием около 3,7 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании области."Наиболее крупные инвестпроекты – это строительство двух молочно-товарных комплексов и комплекса для выращивания молочного скота в Кашинском округе на более чем 10 тысяч коров. Проект предусматривает создание не менее 600 рабочих мест, объём инвестиций – до 12 миллиардов рублей", – отметил Руденя.Продолжается реализация инвестиционного проекта в Ржевском округе по строительству животноводческого комплекса на 6 тысяч голов для производства молочной продукции. Там создаются 90 рабочих мест, будет привлечено 4,5 миллиардов рублей инвестиций.Также стартовал инвестиционный проект в Бежецком районе по строительству молочно-товарного комплекса на 5,5 тысячи голов скота. Общий объём инвестиций – 4,4 миллиарда рублей. Проект предусматривает создание не менее 150 рабочих мест.В Зубцовском округе ведется строительство фермы для разведения коз. Там будут созданы 80 рабочих мест, объём инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей.
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игорь руденя, экономика
17:43 30.06.2022
 

Руденя: в АПК Тверской области планируют реализовать 17 инвестпроектов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В АПК Тверской области реализуются и планируются к реализации 17 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей и созданием около 3,7 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании области.
"Наиболее крупные инвестпроекты – это строительство двух молочно-товарных комплексов и комплекса для выращивания молочного скота в Кашинском округе на более чем 10 тысяч коров. Проект предусматривает создание не менее 600 рабочих мест, объём инвестиций – до 12 миллиардов рублей", – отметил Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 14:23Тверская область
Руденя: в Тверской области в 2021 году созданы 30 тысяч рабочих мест
Продолжается реализация инвестиционного проекта в Ржевском округе по строительству животноводческого комплекса на 6 тысяч голов для производства молочной продукции. Там создаются 90 рабочих мест, будет привлечено 4,5 миллиардов рублей инвестиций.
Также стартовал инвестиционный проект в Бежецком районе по строительству молочно-товарного комплекса на 5,5 тысячи голов скота. Общий объём инвестиций – 4,4 миллиарда рублей. Проект предусматривает создание не менее 150 рабочих мест.
В Зубцовском округе ведется строительство фермы для разведения коз. Там будут созданы 80 рабочих мест, объём инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей.
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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