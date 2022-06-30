https://ria.ru/20220630/indoneziya-1799296668.html
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:39
2022-06-30T15:39
2022-06-30T16:18
индонезия
россия
в мире
владимир путин
джоко видодо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/28/1499682873_0:238:2982:1915_1920x0_80_0_0_e6d4cf5bb87008e1b357158247de33fc.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые развиваются во всех направлениях, а товарооборот в этом году демонстрирует уверенный рост."Индонезия относится к одной из стран, с которыми у нас очень добрые отношения после установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий. Отношения развиваются у нас по всем направлениям - имею в виду и экономику, и сферу политики, и вопросы безопасности, особенно, конечно, борьбы с террористической угрозой", - сказал Путин в ходе встречи.Он отметил, что в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос на 42%. "В этом году он растет еще большими темпами", - добавил президент РФ. Он напомнил, что Индонезия проявляла интерес к развитию отношений с ЕАЭС, и в мае было принято решение о начале процесса сближения с этой региональной организацией.
https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1799125164.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/28/1499682873_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_a991985ca08d1da7fa1a2e1453c158df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, в мире, владимир путин, джоко видодо
15:39 30.06.2022 (обновлено: 16:18 30.06.2022)
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии
Путин заявил, что отношения с Индонезией у России развиваются во всех направлениях
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые развиваются во всех направлениях, а товарооборот в этом году демонстрирует уверенный рост.
"Индонезия относится к одной из стран, с которыми у нас очень добрые отношения после установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий. Отношения развиваются у нас по всем направлениям - имею в виду и экономику, и сферу политики, и вопросы безопасности, особенно, конечно, борьбы с террористической угрозой", - сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот России
и Индонезии
вырос на 42%. "В этом году он растет еще большими темпами", - добавил президент РФ. Он напомнил, что Индонезия проявляла интерес к развитию отношений с ЕАЭС
, и в мае было принято решение о начале процесса сближения с этой региональной организацией.