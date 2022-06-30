https://ria.ru/20220630/indoneziya-1799296668.html

Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии

Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии - РИА Новости, 30.06.2022

Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:39

2022-06-30T15:39

2022-06-30T16:18

индонезия

россия

в мире

владимир путин

джоко видодо

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые развиваются во всех направлениях, а товарооборот в этом году демонстрирует уверенный рост."Индонезия относится к одной из стран, с которыми у нас очень добрые отношения после установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий. Отношения развиваются у нас по всем направлениям - имею в виду и экономику, и сферу политики, и вопросы безопасности, особенно, конечно, борьбы с террористической угрозой", - сказал Путин в ходе встречи.Он отметил, что в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос на 42%. "В этом году он растет еще большими темпами", - добавил президент РФ. Он напомнил, что Индонезия проявляла интерес к развитию отношений с ЕАЭС, и в мае было принято решение о начале процесса сближения с этой региональной организацией.

https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1799125164.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индонезия, россия, в мире, владимир путин, джоко видодо