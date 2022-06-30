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Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии
Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:39
2022-06-30T16:18
индонезия
россия
в мире
владимир путин
джоко видодо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые развиваются во всех направлениях, а товарооборот в этом году демонстрирует уверенный рост."Индонезия относится к одной из стран, с которыми у нас очень добрые отношения после установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий. Отношения развиваются у нас по всем направлениям - имею в виду и экономику, и сферу политики, и вопросы безопасности, особенно, конечно, борьбы с террористической угрозой", - сказал Путин в ходе встречи.Он отметил, что в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос на 42%. "В этом году он растет еще большими темпами", - добавил президент РФ. Он напомнил, что Индонезия проявляла интерес к развитию отношений с ЕАЭС, и в мае было принято решение о начале процесса сближения с этой региональной организацией.
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индонезия, россия, в мире, владимир путин, джоко видодо
15:39 30.06.2022 (обновлено: 16:18 30.06.2022)
 
Путин заявил об очень добрых отношениях России и Индонезии

Путин заявил, что отношения с Индонезией у России развиваются во всех направлениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Кремле заявил, что у России с Индонезией очень добрые отношения, которые развиваются во всех направлениях, а товарооборот в этом году демонстрирует уверенный рост.
"Индонезия относится к одной из стран, с которыми у нас очень добрые отношения после установления дипломатических отношений на протяжении десятилетий. Отношения развиваются у нас по всем направлениям - имею в виду и экономику, и сферу политики, и вопросы безопасности, особенно, конечно, борьбы с террористической угрозой", - сказал Путин в ходе встречи.
Он отметил, что в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос на 42%. "В этом году он растет еще большими темпами", - добавил президент РФ. Он напомнил, что Индонезия проявляла интерес к развитию отношений с ЕАЭС, и в мае было принято решение о начале процесса сближения с этой региональной организацией.
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ИндонезияРоссияВ миреВладимир ПутинДжоко Видодо
 
 
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