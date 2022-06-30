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Росморречфлот спрогнозировал грузооборот морских портов на уровне 2021 года
Росморречфлот спрогнозировал грузооборот морских портов на уровне 2021 года - РИА Новости, 30.06.2022
Росморречфлот спрогнозировал грузооборот морских портов на уровне 2021 года
Общий грузооборот морских портов России по итогам текущего года может остаться на прошлогоднем уровне или чуть снизиться, сообщил замглавы Росморречфлота... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:31
2022-06-30T11:31
2022-06-30T11:37
экономика
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общий грузооборот морских портов России по итогам текущего года может остаться на прошлогоднем уровне или чуть снизиться, сообщил замглавы Росморречфлота Захарий Джиоев.По данным ведомства, грузооборот морских портов РФ по итогам 2021 года вырос на 1,7%, до 835,2 миллиона тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 2%, до 412,8 миллиона тонн, наливных - на 1,5%, составив 422,4 миллиона тонн.Согласно презентации Джиоева, грузооборот российских морских портов за первое полугодие 2022 года составил 412,1 миллиона тонн. Столько же было за аналогичный период прошлого года."За первое полугодие объем перевалки в морских портах находился на уровне аналогичном прошлому году - это порядка 412 миллионов тонн. Это оперативные данные, которые будут уточнены, но тем не менее мы видим, что он (грузооборот - ред.) сохранился", - сообщил замглавы Росморречфлота.
https://ria.ru/20220630/kaliningrad-1799187543.html
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экономика, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
11:31 30.06.2022 (обновлено: 11:37 30.06.2022)
Росморречфлот спрогнозировал грузооборот морских портов на уровне 2021 года
Росморречфлот в 2022 году спрогнозировал грузооборот морских портов на уровне 2021 года