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Более миллиона рублей получит ямальская молодежь на реализацию своих идей - РИА Новости, 30.06.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220630/granty-1799336287.html
Более миллиона рублей получит ямальская молодежь на реализацию своих идей
Более миллиона рублей получит ямальская молодежь на реализацию своих идей - РИА Новости, 30.06.2022
Более миллиона рублей получит ямальская молодежь на реализацию своих идей
Гранты в сумме более одного миллиона рублей получит молодежь Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на реализацию своих идей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:58
2022-06-30T16:58
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
губкинский
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Гранты в сумме более одного миллиона рублей получит молодежь Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на реализацию своих идей, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале подвели итоги второго этапа конкурса социально-значимых проектов в рамках проектного офиса "Ямальские молодежные инициативы" (ЯМИ). Шесть проектов и один творческий коллектив получат гранты от губернатора. Они разделят 1 миллион 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Номинация "Поддержка творческих коллективов" добавилась в конкурс в этом году в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ. Благодаря этому, ансамбль народной песни "Россиянка" получил грант в размере 200 тысяч рублей.Еще одной новой номинацией стала "Экологическая культура". Ее появление обусловлено тем, что 2022 год объявлен губернатором округа Годом экологии на Ямале. Проект "Экологичный бульвар" Александра Трояна из Губкинского посвящен экопросвещению, вовлечению жителей в повторное использование вещей и привлечению внимания к ненадлежащей утилизации отходов. На его реализацию Александр получит грант в 100 тысяч рублей."Всего на конкурс было подано 44 заявки. Самой популярной номинацией стала "Спорт, ЗОЖ, туризм". Участникам, чьи проекты не получили поддержку, мы традиционно предлагаем доработать проекты вместе с Проектным офисом и подать их на следующую волну ЯМИ осенью или грантовые конкурсы Росмолодежи в рамках форумной кампании", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ирины Яковлевой.Заявочная кампания конкурса длилась до конца мая, далее проекты оценивались экспертной группой, в состав которой вошли эксперты Росмолодежи регионального и федерального уровней.Традиционно помощь в написании проектов молодежи оказывает Проектный офис, который развивает лидерский и профессиональный потенциал молодежи Ямала, дает грантовую поддержку для реализации социальных проектов на Ямале.В этом году конкурс проходит в три этапа по различным номинациям, охватывающим широкий спектр направлений от добровольчества до семейных ценностей и молодежных медиа. Общий призовой фонд конкурса в этом году увеличился на 1 миллион рублей и составляет до 3,5 миллиона рублей, отмечают власти.
https://ria.ru/20220629/granty-1799020076.html
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ямал, россия, губкинский, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
16:58 30.06.2022
 

Более миллиона рублей получит ямальская молодежь на реализацию своих идей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Гранты в сумме более одного миллиона рублей получит молодежь Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на реализацию своих идей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале подвели итоги второго этапа конкурса социально-значимых проектов в рамках проектного офиса "Ямальские молодежные инициативы" (ЯМИ). Шесть проектов и один творческий коллектив получат гранты от губернатора. Они разделят 1 миллион 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Артюхов вручил гранты на создание молодежных креативных пространств
Номинация "Поддержка творческих коллективов" добавилась в конкурс в этом году в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленного президентом РФ. Благодаря этому, ансамбль народной песни "Россиянка" получил грант в размере 200 тысяч рублей.
Еще одной новой номинацией стала "Экологическая культура". Ее появление обусловлено тем, что 2022 год объявлен губернатором округа Годом экологии на Ямале. Проект "Экологичный бульвар" Александра Трояна из Губкинского посвящен экопросвещению, вовлечению жителей в повторное использование вещей и привлечению внимания к ненадлежащей утилизации отходов. На его реализацию Александр получит грант в 100 тысяч рублей.
"Всего на конкурс было подано 44 заявки. Самой популярной номинацией стала "Спорт, ЗОЖ, туризм". Участникам, чьи проекты не получили поддержку, мы традиционно предлагаем доработать проекты вместе с Проектным офисом и подать их на следующую волну ЯМИ осенью или грантовые конкурсы Росмолодежи в рамках форумной кампании", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ирины Яковлевой.
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Заявочная кампания конкурса длилась до конца мая, далее проекты оценивались экспертной группой, в состав которой вошли эксперты Росмолодежи регионального и федерального уровней.
Традиционно помощь в написании проектов молодежи оказывает Проектный офис, который развивает лидерский и профессиональный потенциал молодежи Ямала, дает грантовую поддержку для реализации социальных проектов на Ямале.
В этом году конкурс проходит в три этапа по различным номинациям, охватывающим широкий спектр направлений от добровольчества до семейных ценностей и молодежных медиа. Общий призовой фонд конкурса в этом году увеличился на 1 миллион рублей и составляет до 3,5 миллиона рублей, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияГубкинскийОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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