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Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий - РИА Новости, 30.06.2022
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Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий
Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий - РИА Новости, 30.06.2022
Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий
Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:59
2022-06-30T15:59
новости подмосковья
россия
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Гранты, которые будут предоставляться бизнесу позволить снизить долговую нагрузку. Сумма взятого предприятием кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии - 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Обязательным условием выдачи гранта является деятельность на территории региона на протяжении 2 лет.Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте Подмосковного фонда промышленности через систему электронного документооборота "Диадок".
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:59 30.06.2022
 

Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Гранты, которые будут предоставляться бизнесу позволить снизить долговую нагрузку. Сумма взятого предприятием кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии - 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Обязательным условием выдачи гранта является деятельность на территории региона на протяжении 2 лет.
"Субсидии, гранты, льготные займы, аренда земли за 1 рубль - это только часть мер поддержки в Подмосковье из большого списка. Мы все понимаем, как сейчас важно поддержать бизнес, тех, кто производит самую разную продукцию и делает это качественно", - приводятся слова Воробьева.
Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте Подмосковного фонда промышленности через систему электронного документооборота "Диадок".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 20:59Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяРоссияЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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