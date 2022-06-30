https://ria.ru/20220630/granty-1799300583.html

Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий

Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий - РИА Новости, 30.06.2022

Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий

Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:59

2022-06-30T15:59

2022-06-30T15:59

новости подмосковья

россия

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Гранты, которые будут предоставляться бизнесу позволить снизить долговую нагрузку. Сумма взятого предприятием кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии - 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Обязательным условием выдачи гранта является деятельность на территории региона на протяжении 2 лет.Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте Подмосковного фонда промышленности через систему электронного документооборота "Диадок".

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московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

россия, экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев