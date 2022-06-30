Воробьев: Подмосковье начинает прием заявок на гранты для предприятий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти Московской области начали прием заявок от производственных предприятий на получение грантов для субсидирования части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Гранты, которые будут предоставляться бизнесу позволить снизить долговую нагрузку. Сумма взятого предприятием кредита должна быть от 10 до 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии - 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Обязательным условием выдачи гранта является деятельность на территории региона на протяжении 2 лет.
"Субсидии, гранты, льготные займы, аренда земли за 1 рубль - это только часть мер поддержки в Подмосковье из большого списка. Мы все понимаем, как сейчас важно поддержать бизнес, тех, кто производит самую разную продукцию и делает это качественно", - приводятся слова Воробьева.
Предприниматели могут воспользоваться субсидией при оформлении новых займов, а также в случае получения очередного транша в рамках открытой кредитной линии после 20 апреля 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 6 июля в электронном виде на сайте Подмосковного фонда промышленности через систему электронного документооборота "Диадок".