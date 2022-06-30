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В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы

В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы - РИА Новости, 30.06.2022

В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы

Уголовное дело заведено после того, как в Геленджике турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса и получил тяжелую травму головы,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:03

2022-06-30T12:03

2022-06-30T12:03

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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как в Геленджике турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса и получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.В соцсетях появилась информация о том, что турист в Геленджике упал с парашюта, привязанного к катеру. Следствие установило, что 29 июня 38-летний мужчина воспользовался услугами катания, во время полета произошел обрыв буксировочного фала. В результате падения турист получил тяжелую травму головного мозга."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в релизе.Сообщается, что сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.

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Лана Баева

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