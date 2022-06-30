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В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220630/gelendzhik-1799179419.html
В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы
В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы - РИА Новости, 30.06.2022
В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы
Уголовное дело заведено после того, как в Геленджике турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса и получил тяжелую травму головы,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:03
2022-06-30T12:03
туризм
туризм
россия
происшествия
новости - туризм
туристы
геленджик
краснодарский край
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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как в Геленджике турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса и получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.В соцсетях появилась информация о том, что турист в Геленджике упал с парашюта, привязанного к катеру. Следствие установило, что 29 июня 38-летний мужчина воспользовался услугами катания, во время полета произошел обрыв буксировочного фала. В результате падения турист получил тяжелую травму головного мозга."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в релизе.Сообщается, что сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.
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туризм, россия, происшествия, новости - туризм, туристы, геленджик, краснодарский край, отдых на море
12:03 30.06.2022
 
В Геленджике турист упал в море с парашюта и получил серьезные травмы

В Геленджике парашютист, катаясь за катером, получил травму головы из-за обрыва троса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются и катаются на парашюте
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено после того, как в Геленджике турист из Красноярского края упал с водного парашюта из-за обрыва троса и получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
В соцсетях появилась информация о том, что турист в Геленджике упал с парашюта, привязанного к катеру. Следствие установило, что 29 июня 38-летний мужчина воспользовался услугами катания, во время полета произошел обрыв буксировочного фала. В результате падения турист получил тяжелую травму головного мозга.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в релизе.
Сообщается, что сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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