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Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов
Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов - РИА Новости, 30.06.2022
Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов
Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и обвалились более чем на 30 процентов после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:06
2022-06-30T11:06
2022-06-30T14:30
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и обвалились более чем на 30 процентов после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.К 11:07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8 процента — до 223,8 рубля. При этом максимально снижались на 30,22 процента, до 207,69 рубля — минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8 процента.Ранее компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за этот год. Зампред правления корпорации пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.До сообщения акции "Газпрома" росли более чем на два процента.
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экономика, россия, газпром, московская биржа
11:06 30.06.2022 (обновлено: 14:30 30.06.2022)
Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов
Акции "Газпрома" упали на 30 процентов после решения не выплачивать дивиденды за 2021 год