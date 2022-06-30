https://ria.ru/20220630/gazproma-1799198198.html

Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов

Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов - РИА Новости, 30.06.2022

Акции "Газпрома" обвалились на 30 процентов

Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и обвалились более чем на 30 процентов после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:06

2022-06-30T11:06

2022-06-30T14:30

экономика

россия

газпром

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к резкому падению и обвалились более чем на 30 процентов после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, следует из данных Московской биржи.К 11:07 мск акции "Газпрома" падают на 24,8 процента — до 223,8 рубля. При этом максимально снижались на 30,22 процента, до 207,69 рубля — минимума с 26 апреля. На этом фоне индекс Мосбиржи теряет 5,8 процента.Ранее компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за этот год. Зампред правления корпорации пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.До сообщения акции "Газпрома" росли более чем на два процента.

https://ria.ru/20220630/politika-1799088990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, газпром, московская биржа