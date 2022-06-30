Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/gazprom-1799440253.html
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 30.06.2022
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"
Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:43
2022-06-30T23:43
экономика
россия
газпром
sakhalin energy
сахалин-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_ef6d6a70b2d806814f9e998bece3c2de.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим, говорится в указе президента РФ.При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy."В месячный срок с момента создания общества акционеры компании (иностранные - ред.)... обязаны представить в правительство РФ уведомление о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций в уставном капитале компании", - говорится в указе.Правительство РФ, в свою очередь, в трехдневный срок проверяет все необходимые документы, поданные вместе с уведомлением, и принимает решение о возможности передачи доли."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799434636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc98d3ac226d3a2dd9a592ab023f5bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, sakhalin energy, сахалин-2
23:43 30.06.2022
 
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"

"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2", говорится в указе Путина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим, говорится в указе президента РФ.
"Доли в уставном капитале общества (нового оператора - ред.) принадлежат: ООО "Газпром Сахалин холдинг" пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании (Sakhalin Energy - ред.); обществу пропорционально количеству акций в уставном капитале компании, принадлежащих остальным акционерам", - сообщается в документе.
При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy.
"В месячный срок с момента создания общества акционеры компании (иностранные - ред.)... обязаны представить в правительство РФ уведомление о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций в уставном капитале компании", - говорится в указе.
Правительство РФ, в свою очередь, в трехдневный срок проверяет все необходимые документы, поданные вместе с уведомлением, и принимает решение о возможности передачи доли.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 22:49
Путин предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
 
ЭкономикаРоссияГазпромSakhalin EnergyСахалин-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала