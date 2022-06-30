https://ria.ru/20220630/gazprom-1799440253.html

"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"

"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 30.06.2022

"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"

Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:43

2022-06-30T23:43

2022-06-30T23:43

экономика

россия

газпром

sakhalin energy

сахалин-2

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим, говорится в указе президента РФ.При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy."В месячный срок с момента создания общества акционеры компании (иностранные - ред.)... обязаны представить в правительство РФ уведомление о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций в уставном капитале компании", - говорится в указе.Правительство РФ, в свою очередь, в трехдневный срок проверяет все необходимые документы, поданные вместе с уведомлением, и принимает решение о возможности передачи доли."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799434636.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, газпром, sakhalin energy, сахалин-2