"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2"
"Газпром" сохранит долю в новом операторе "Сахалин-2", говорится в указе Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим, говорится в указе президента РФ.
"Доли в уставном капитале общества (нового оператора - ред.) принадлежат: ООО "Газпром Сахалин холдинг" пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании (Sakhalin Energy - ред.); обществу пропорционально количеству акций в уставном капитале компании, принадлежащих остальным акционерам", - сообщается в документе.
При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy.
"В месячный срок с момента создания общества акционеры компании (иностранные - ред.)... обязаны представить в правительство РФ уведомление о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций в уставном капитале компании", - говорится в указе.
Правительство РФ, в свою очередь, в трехдневный срок проверяет все необходимые документы, поданные вместе с уведомлением, и принимает решение о возможности передачи доли.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.