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Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 30.06.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 30.06.2022
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили отметку 1600 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:33
2022-06-30T17:44
в мире
экономика
европа
россия
цены
природный газ
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили отметку 1600 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги августовскими фьючерсами по индексу одной из основных торговых площадок TTF открылись с отметки 1570 долларов за тысячу кубов, что на 3,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1521,9 доллара).Рост продолжился, и к 14:20 мск стоимость превысила 1600 долларов, доходя до максимального значения — 1604,4 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.Исторический ценовой рекорд в 3, 892 тысячи доллара был поставлен 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
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в мире, экономика, европа, россия, цены, природный газ
14:33 30.06.2022 (обновлено: 17:44 30.06.2022)
 
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта достигли 1600 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили отметку 1600 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги августовскими фьючерсами по индексу одной из основных торговых площадок TTF открылись с отметки 1570 долларов за тысячу кубов, что на 3,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня (1521,9 доллара).
Рост продолжился, и к 14:20 мск стоимость превысила 1600 долларов, доходя до максимального значения — 1604,4 доллара за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы из-за опасений введения запрета на поставки энергоресурсов из России.
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Исторический ценовой рекорд в 3, 892 тысячи доллара был поставлен 7 марта (+275 процентов к цене 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальную с конца февраля расчетную цену зафиксировали 8 июня — 878,5 доллара.
В середине июня стоимость вновь перешла к резкому росту на фоне общего снижения поставок газа из России. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, нет предпосылок для резкого снижения цены на европейском рынке.
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