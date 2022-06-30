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Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно
Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно - РИА Новости, 30.06.2022
Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно
Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:29
2022-06-30T18:57
россия
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что большая часть мирового ВВП "производится за границами этого "золотого миллиарда"."И также и в "Двадцатке". Говорить без России о том, что будет с мировой экономикой, наверное, сложно", - добавил представитель Кремля.
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россия, экономика, цены на нефть
18:29 30.06.2022 (обновлено: 18:57 30.06.2022)
 
Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно

Песков: без России на G20 невозможно говорить о том, что будет с мировой экономикой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки это экономический формат, с главным акцентом на экономику. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно. Это так же невозможно, как сейчас говорить, что этот "золотой миллиард", то есть "Семерка"... может решать глобальные проблемы в экономике. Это совершенно невозможно", - сказал Песков журналистам.
Он также напомнил, что большая часть мирового ВВП "производится за границами этого "золотого миллиарда".
"И также и в "Двадцатке". Говорить без России о том, что будет с мировой экономикой, наверное, сложно", - добавил представитель Кремля.
Логотип G20 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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РоссияЭкономикаЦены на нефть
 
 
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