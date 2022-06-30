https://ria.ru/20220630/g20-1799377324.html

Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно

Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно - РИА Новости, 30.06.2022

Песков заявил, что обсуждение экономики на G20 без России невозможно

Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:29

2022-06-30T18:29

2022-06-30T18:57

россия

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Без участия России невозможно в рамках "Группы двадцати" обсуждать решение глобальных проблем мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также напомнил, что большая часть мирового ВВП "производится за границами этого "золотого миллиарда"."И также и в "Двадцатке". Говорить без России о том, что будет с мировой экономикой, наверное, сложно", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20220630/g20-1799378571.html

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россия, экономика, цены на нефть