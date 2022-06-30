Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/filmy-1799141857.html
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T00:35
2022-06-30T00:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
общество
владимир путин
ашхабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность России, заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.По его словам, в условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна."Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои", — подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
россия
украина
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, общество, владимир путин, ашхабад
00:35 30.06.2022
 
Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации

Путин назвал хорошей идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность России, заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.

"Это хорошие идеи. Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны", — сказал Путин журналистам по итогам каспийского форума, комментируя предложения по созданию песен и фильмов об участниках спецоперации.

По его словам, в условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.
"Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои", — подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 23:25
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОбществоВладимир ПутинАшхабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала