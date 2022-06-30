Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации
Путин назвал хорошей идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность России, заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.
"Это хорошие идеи. Ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны", — сказал Путин журналистам по итогам каспийского форума, комментируя предложения по созданию песен и фильмов об участниках спецоперации.
По его словам, в условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.
"Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои", — подчеркнул Путин.