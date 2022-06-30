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Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации

Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022

Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T00:35

2022-06-30T00:35

2022-06-30T00:35

специальная военная операция на украине

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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею создавать песни и фильмы о героях спецоперации, отметив, что военные, которые обеспечивают безопасность России, заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна.По его словам, в условиях постоянной угрозы у российских границ военные выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна."Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои", — подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html

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россия, украина, общество, владимир путин, ашхабад