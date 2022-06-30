https://ria.ru/20220630/festival-1799225834.html
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого" - РИА Новости, 30.06.2022
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:03
2022-06-30T14:03
2022-06-30T14:03
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам программный директор фестиваля Юрий Гончаров.По его словам, в фестивале представлено 14 программ, как традиционные — конкурсы, документальные программы, так и новые — "семейные сеансы".Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. Каждый год в кинофестивале принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В этом году смотр "Меридианы Тихого" пройдет с 10 по 16 сентября.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владивосток, юго-восточная азия, южная америка, северная америка, кино и сериалы, меридианы тихого
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
Фильмы из 94 стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам программный директор фестиваля Юрий Гончаров.
По его словам, в фестивале представлено 14 программ, как традиционные — конкурсы, документальные программы, так и новые — "семейные сеансы".
Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. Каждый год в кинофестивале принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
В этом году смотр "Меридианы Тихого" пройдет с 10 по 16 сентября.