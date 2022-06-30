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Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого" - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого" - РИА Новости, 30.06.2022
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:03
2022-06-30T14:03
культура
новости культуры
владивосток
юго-восточная азия
южная америка
северная америка
кино и сериалы
меридианы тихого
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам программный директор фестиваля Юрий Гончаров.По его словам, в фестивале представлено 14 программ, как традиционные — конкурсы, документальные программы, так и новые — "семейные сеансы".Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. Каждый год в кинофестивале принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В этом году смотр "Меридианы Тихого" пройдет с 10 по 16 сентября.
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новости культуры, владивосток, юго-восточная азия, южная америка, северная америка, кино и сериалы, меридианы тихого
14:03 30.06.2022
 
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"

Фильмы из 94 стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого" во Владивостоке

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКинофестиваль "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Кинофестиваль Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Фильмы из 94 стран, всего 1170 кинолент, покажут на ХIХ Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" во Владивостоке, сообщил журналистам программный директор фестиваля Юрий Гончаров.
По его словам, в фестивале представлено 14 программ, как традиционные — конкурсы, документальные программы, так и новые — "семейные сеансы".
Pacific Meridian — международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учрежденный в 2003 году. Он проходит ежегодно в сентябре во Владивостоке. Каждый год в кинофестивале принимают участие страны Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.
В этом году смотр "Меридианы Тихого" пройдет с 10 по 16 сентября.
Открытие ХII Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:53Культура
Объявлены даты проведения Международного фестиваля имени Тарковского
 
КультураНовости культурыВладивостокЮго-Восточная АзияЮжная АмерикаСеверная АмерикаКино и сериалыМеридианы Тихого
 
 
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