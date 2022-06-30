https://ria.ru/20220630/ekzarkh-1799139379.html

Экзарх Африки: РПЦ рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран континента

Экзарх Африки: РПЦ рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран континента - РИА Новости, 30.06.2022

Экзарх Африки: РПЦ рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран континента

Визит митрополита Клинского Леонида (Горбачева) в столицу Египта Каир, состоявшийся через месяц после поездки в Уганду, был ознаменован его первым богослужением РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:49

интервью

африка

русская православная церковь

религия

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Визит митрополита Клинского Леонида (Горбачева) в столицу Египта Каир, состоявшийся через месяц после поездки в Уганду, был ознаменован его первым богослужением на африканской земле в статусе патриаршего экзарха Африки. Оно было совершено в предоставленном экзархату в качестве подворья коптском храме великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе, а во время встречи с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави митрополит Леонид сообщил, что и в Москве появится коптское подворье. Подводя итоги поездки, патриарший экзарх Африки рассказал в интервью РИА Новости о перспективах отношений Русской церкви с Коптской, а также с другими древневосточными церквами, и о развитии присутствия экзархата на Черном континенте.– Владыка, во время поездки вы упоминали об обмене подворьями с Коптской церковью. Появятся ли новые подворья экзархата в Африке в тех странах, где активны другие древневосточные церкви, например, в Эфиопии или Эритрее?– Естественно. Подобные вопросы мы будем рассматривать. Мы начали именно с административной части в Уганде, далее мы переместились на север Африки в Каир, здесь мы получили в наше полноценное пользование подворье с храмом великомученика Мины и соответствующие площади, которые позволят нам на первом этапе нашего присутствия совершать богослужения и заниматься администрированием. Кроме всего прочего, будут вестись переговоры о выделении земли под строительство административного комплекса. Что касается других пятидесяти с лишним стран африканского континента, то по мере увеличения там мы будем рассматривать свое присутствие. Мы будем цельно рассматривать каждую страну в отдельности, чтобы не тратить лишние ресурсы. Прежде всего человеческие.– Есть ли планы обмена делегациями с церквами, не только посещения иерархов, но и, например, взаимные монашеские паломничества?– Есть комиссии, которые работают и с эфиопами, и с маланкарцами, и с коптами. Из трёх этих комиссий сопредседателем двух являюсь я. Конечно, такие контакты будут продолжены: они необходимы, они существенно влияют на расстановку сил и баланс интересов межсоборного общения. Это хороший задел на будущее и для молодежи, потому что есть возможность познакомиться с исторической доктриной развития иной церкви. Я считаю, что это очень хороший опыт, на который стоит обращать большое внимание.– Значит, рассматриваются и молодежные образовательные программы?– Да, и молодежные образовательные программы. Вы были на наших встречах, слышали, что ряд студентов из других стран уже направлен и обучается на территории Российской Федерации. Некоторые студенты пребывают и проходят глубокие стажировки на площадках Коптской церкви.– Известно ли уже, какой храм будет передан Коптской церкви в Москве?– Мы сейчас не можем говорить, будет ли это храм, территория под постройку, или что-то еще. Это – компетенция не моя, а святейшего патриарха и священноначалия Русской православной церкви.– Такие тесные отношения с Коптской церковью ставят вопрос и о богословском, и о литургическом диалоге. Может ли в какой-то форме рассматриваться совместная молитва и сослужение с представителями Коптской и других древневосточных церквей?– Нет, на сегодняшний момент, исходя из нашего исторического бэкграунда, естественно, ни о каких евхаристических и молитвенных отношениях мы не можем говорить. Но еще раз повторю: ведется сложный, уже многолетний догматический диалог. Этот вопрос должен рассматриваться специалистами – догматиками, литургиками, специалистами по каноническому праву – теми людьми, которые очень хорошо в этом разбираются. Потому что вы сами понимаете: прошедшие 16 веков наложили определенный отпечаток.Но опять же, я, не стесняясь, говорю: ключевыми партнерами для нас являются и Коптская, и Эфиопская церкви. У нас много социальных, гуманитарных, христианских, человеческих программ, в которых с обеих сторон мы видим позитивные отношения и результаты.– В конечном итоге, видимо, такие вопросы церковь должна решать соборно?– В том числе, конечно. Это – не компетенция экзарха.– Вы упоминали о возможности появления новых епархий в Африке. По вашим прогнозам, где с развитием экзархата может появиться необходимость в них?– Давайте пока не будем забегать вперед. У нас на сегодняшний день синодально оформлены Северо-Африканская и Южно-Африканская епархии. В дальнейшем, конечно, если мы будем развиваться такими темпами, какими мы развиваемся пять месяцев, у нас встанет вопрос по западу и по востоку, но это – перспектива, это будущее. В любом случае, решение об этом будет приниматься Священным синодом и святейшим патриархом. Опять же, исходя из целесообразности, необходимости и перспективы.– Сейчас обеими африканскими епархиями фактически управляете вы. Ожидаются ли в ближайшее время решения Священного синода о назначении второго архиерея? Может ли это быть коренной житель Африки?– Я не могу комментировать то, что решает святейший патриарх, и то, что выносится на рассмотрение Священного синода. Насколько я могу предполагать, по логике вещей – создан экзархат, созданы епархии, они должны управляться архиереями. Исходя из этого, мы понимаем, что рано или поздно епископ будет назначен.

https://ria.ru/20220305/rpts-1776517094.html

https://ria.ru/20220521/tserkov-1789901192.html

https://ria.ru/20220214/ekzarkhat-1772660116.html

африка

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

интервью, африка, русская православная церковь, религия