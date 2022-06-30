23:04 30.06.2022 (обновлено: 23:36 30.06.2022)
Протестующие в Эквадоре подписали соглашение о прекращении протестов
Власти и коренные народы Эквадора договорились об остановке протестных акций в стране
Трущобы в Кито, Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Представители правительства и движений коренных народов Эквадора после 18 дней масштабных манифестаций подписали соглашение об остановке протестных акций в стране.
"Достигнув результатов и прогресса в приоритетных вопросах национальной повестки, Движение коренных народов официально считает первый этап национального протеста завершенным, в течение 90 дней будет оцениваться соблюдение договоренностей и обязательств, подписанных в протоколе", - сообщила в своем блоге Конфедерация индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE).
Согласно документу, оглашение которого транслировали местные СМИ, стороны договорились прекратить акции протеста, которые продолжаются уже 18 дней, и на 90 дней установить стол переговоров при посредничестве церкви.
В документе в качестве дополнительных шагов со стороны правительства значится дальнейшее снижение фиксированной стоимости всех видов топлива на 5 центов США за галлон и внесение изменений в декрет о добыче полезных ископаемых, который позволял задействовать территории коренных народов по усмотрению исполнительной власти.
Манифестации представителей коренных народов и крестьян против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сосредоточить акции протеста в столичном регионе, однако блокада нефтяных месторождений и дорог в ряде провинций сохранилась.
29 июня, 12:31Коренные жители Эквадора требуют снижения цен на топливоПереговоры между протестующими против социальной и экономической политики руководства страны и представителями правительства оказались безуспешными. Эквадорцы пытались заключить сделку по ценам на топливо и продукты питания в Кито. Встреча состоялась после массовых протестов, которые проходят в стране с 13 июня в 11 регионах страны.
Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду ввел чрезвычайное положение в четырех провинциях из-за остановки нефтедобычи на месторождениях государственной и частных компаний и поставок топлива в регионы, вызванных действиями манифестантов.
Прокуратура страны по итогам 16 дней протестов завела 261 уголовное дело, большинство из которых связаны с препятствованием работе государственных служб (106), повреждением имущества (35), нападениями (25), грабежами (25) и ношением оружия (18). Семь дел связаны с терроризмом и пять - с убийствами.
По последним данным Национальной полиции Эквадора, за время протестов в стране зафиксированы более 5,2 тысячи случаев нарушения общественного порядка, уничтожены десять отделений полиции, ранения получили 238 сотрудников ведомства, задержаны 162 человека.
Межамериканская комиссия по правам человека в единственном срезе данных по протестам в Эквадоре сообщала о 6 погибших манифестантах, включая двоих с огнестрельными ранениями, и 166 пострадавших.