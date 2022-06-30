https://ria.ru/20220630/ekvador-1799436539.html

Протестующие в Эквадоре подписали соглашение о прекращении протестов

Протестующие в Эквадоре подписали соглашение о прекращении протестов - РИА Новости, 30.06.2022

Протестующие в Эквадоре подписали соглашение о прекращении протестов

Представители правительства и движений коренных народов Эквадора после 18 дней масштабных манифестаций подписали соглашение об остановке протестных акций в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:04

2022-06-30T23:04

2022-06-30T23:36

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гильермо лассо

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МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Представители правительства и движений коренных народов Эквадора после 18 дней масштабных манифестаций подписали соглашение об остановке протестных акций в стране.Согласно документу, оглашение которого транслировали местные СМИ, стороны договорились прекратить акции протеста, которые продолжаются уже 18 дней, и на 90 дней установить стол переговоров при посредничестве церкви.В документе в качестве дополнительных шагов со стороны правительства значится дальнейшее снижение фиксированной стоимости всех видов топлива на 5 центов США за галлон и внесение изменений в декрет о добыче полезных ископаемых, который позволял задействовать территории коренных народов по усмотрению исполнительной власти.Манифестации представителей коренных народов и крестьян против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сосредоточить акции протеста в столичном регионе, однако блокада нефтяных месторождений и дорог в ряде провинций сохранилась.Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду ввел чрезвычайное положение в четырех провинциях из-за остановки нефтедобычи на месторождениях государственной и частных компаний и поставок топлива в регионы, вызванных действиями манифестантов.Прокуратура страны по итогам 16 дней протестов завела 261 уголовное дело, большинство из которых связаны с препятствованием работе государственных служб (106), повреждением имущества (35), нападениями (25), грабежами (25) и ношением оружия (18). Семь дел связаны с терроризмом и пять - с убийствами.По последним данным Национальной полиции Эквадора, за время протестов в стране зафиксированы более 5,2 тысячи случаев нарушения общественного порядка, уничтожены десять отделений полиции, ранения получили 238 сотрудников ведомства, задержаны 162 человека.Межамериканская комиссия по правам человека в единственном срезе данных по протестам в Эквадоре сообщала о 6 погибших манифестантах, включая двоих с огнестрельными ранениями, и 166 пострадавших.

https://ria.ru/20220629/ekvador-1798961756.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гильермо лассо, эквадор, сша