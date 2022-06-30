Минск и Москва продолжат сближение экономик
Минск и Москва продолжат сближать экономики для преодоления последствий давления санкций
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Минск и Москва продолжат сближение экономик, импортозамещение в целях преодоления негативных последствий санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД Белоруссии и России Владимира Макея и Сергея Лаврова по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран.
"Для укрепления Союзного государства Беларусь и Россия продолжат последовательное сближение экономик двух стран, в частности, в области интеграции промышленных комплексов, создания совместных импортозамещающих производств, развития интенсивной кооперации по целому ряду высокотехнологичных и наукоемких отраслей, в целях преодоления негативных социально-экономических последствий санкционного давления", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.
В заявлении отмечается, что приверженность экономической интеграции на основе взаимовыгодного партнерства позволила Белоруссии и России, наравне с другими государствами-членами, создать качественно новое для постсоветского пространства межгосударственное объединение – Евразийский экономический союз.
"ЕАЭС доказал свою эффективность и состоятельность, не только обеспечив экономикам наших стран дополнительный источник роста, но и позволив совместными усилиями преодолеть экономические сложности в период борьбы с распространением COVID-19. Залогом успешности дальнейшего развития Союза является совместная планомерная и добросовестная работа по реализации положений Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также объединение усилий и потенциалов экономик для противодействия неправомерному санкционному давлению третьих стран", - говорится в документе.
Кроме того, созданию устойчивой основы для опережающего развития экономик государств ЕАЭС будет содействовать устранение внутренних барьеров во взаимной торговле, формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, повышение инвестиционной и инновационной активности, кооперация и укрепление конкурентоспособности наших товаров в рамках Евразийского экономического союза, говорится в заявлении МИД Белоруссии и России.
"В конечном итоге это будет также способствовать увеличению веса ЕАЭС в мировой торгово-экономической системе и формированию его как одного из наиболее значимых центров развития современного мира", - говорится в документе.