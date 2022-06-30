https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799341117.html

Минск и Москва продолжат сближение экономик

Минск и Москва продолжат сближение экономик - РИА Новости, 30.06.2022

Минск и Москва продолжат сближение экономик

Минск и Москва продолжат сближение экономик, импортозамещение в целях преодоления негативных последствий санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:07

2022-06-30T17:07

2022-06-30T17:07

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

мид белоруссии

сергей лавров

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Минск и Москва продолжат сближение экономик, импортозамещение в целях преодоления негативных последствий санкций, говорится в совместном заявлении глав МИД Белоруссии и России Владимира Макея и Сергея Лаврова по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран.В заявлении отмечается, что приверженность экономической интеграции на основе взаимовыгодного партнерства позволила Белоруссии и России, наравне с другими государствами-членами, создать качественно новое для постсоветского пространства межгосударственное объединение – Евразийский экономический союз."ЕАЭС доказал свою эффективность и состоятельность, не только обеспечив экономикам наших стран дополнительный источник роста, но и позволив совместными усилиями преодолеть экономические сложности в период борьбы с распространением COVID-19. Залогом успешности дальнейшего развития Союза является совместная планомерная и добросовестная работа по реализации положений Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также объединение усилий и потенциалов экономик для противодействия неправомерному санкционному давлению третьих стран", - говорится в документе.Кроме того, созданию устойчивой основы для опережающего развития экономик государств ЕАЭС будет содействовать устранение внутренних барьеров во взаимной торговле, формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, повышение инвестиционной и инновационной активности, кооперация и укрепление конкурентоспособности наших товаров в рамках Евразийского экономического союза, говорится в заявлении МИД Белоруссии и России."В конечном итоге это будет также способствовать увеличению веса ЕАЭС в мировой торгово-экономической системе и формированию его как одного из наиболее значимых центров развития современного мира", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220630/lavrov-1799261831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, россия, евразийский экономический союз, мид белоруссии, сергей лавров