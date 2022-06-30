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Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае - РИА Новости, 30.06.2022
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Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае
Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае - РИА Новости, 30.06.2022
Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае
Межведомственная рабочая группа правительства РФ одобрила заявку Пермского края на создание в Перми первой особой экономической зоны, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:31
2022-06-30T12:31
пермский край
сибур холдинг
лукойл
уралхим
экономика
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ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Межведомственная рабочая группа правительства РФ одобрила заявку Пермского края на создание в Перми первой особой экономической зоны, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Губернатор Махонин отметил, что создание особой экономической зоны в регионе позволит привлечь в экономику дополнительные инвестиции, а также решить ряд важных для края задач. По его словам, ОЭЗ станет новой для региона формой поддержки бизнеса."Льготное налогообложение будет интересно не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства, позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла. Благодаря этому Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", – сказал Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, создаваемая преференциальная зона будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний "СИБУР", "ЛУКОЙЛ" и "Уралхим", и станет основой формирования развитого промышленного кластера в крае.По информации властей региона, сегодня потенциальные резиденты ОЭЗ подтвердили свою готовность, в том числе финансовую, о создании на преференциальной территории пяти проектов: по изготовлению гибких высоко атмосферных полиэтиленовых армированных труб; производству грузоподъемного оборудования; модернизации мощностей "Пермской судоверфи" и строительству судов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Пермском крае; созданию центра обработки данных; возведению логистического комплекса."Общий объем инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей, будет создано 450 рабочих мест. Развитие инфраструктуры ОЭЗ предполагается осуществлять полностью за счет региональных источников", – заключили в пресс-службе губернатора.
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пермский край, сибур холдинг, лукойл, уралхим, экономика
12:31 30.06.2022
 

Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВременно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
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ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Межведомственная рабочая группа правительства РФ одобрила заявку Пермского края на создание в Перми первой особой экономической зоны, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Губернатор Махонин отметил, что создание особой экономической зоны в регионе позволит привлечь в экономику дополнительные инвестиции, а также решить ряд важных для края задач. По его словам, ОЭЗ станет новой для региона формой поддержки бизнеса.
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"Льготное налогообложение будет интересно не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства, позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла. Благодаря этому Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", – сказал Махонин.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, создаваемая преференциальная зона будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний "СИБУР", "ЛУКОЙЛ" и "Уралхим", и станет основой формирования развитого промышленного кластера в крае.
"Основной специализацией ОЭЗ станет развитие химии и нефтехимии, машиностроения, в том числе сельскохозяйственного производства промышленного оборудования, металлообработки, IT-отрасли", – пояснили в ведомстве.
По информации властей региона, сегодня потенциальные резиденты ОЭЗ подтвердили свою готовность, в том числе финансовую, о создании на преференциальной территории пяти проектов: по изготовлению гибких высоко атмосферных полиэтиленовых армированных труб; производству грузоподъемного оборудования; модернизации мощностей "Пермской судоверфи" и строительству судов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Пермском крае; созданию центра обработки данных; возведению логистического комплекса.
"Общий объем инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей, будет создано 450 рабочих мест. Развитие инфраструктуры ОЭЗ предполагается осуществлять полностью за счет региональных источников", – заключили в пресс-службе губернатора.
 
Пермский крайСибур ХолдингЛУКОЙЛУралхимЭкономика
 
 
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