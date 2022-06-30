https://ria.ru/20220630/ekonomika-1799227665.html

Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае

Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае - РИА Новости, 30.06.2022

Первая особая экономическая зона появится в Пермском крае

Межведомственная рабочая группа правительства РФ одобрила заявку Пермского края на создание в Перми первой особой экономической зоны, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:31

2022-06-30T12:31

2022-06-30T12:31

пермский край

сибур холдинг

лукойл

уралхим

экономика

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ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Межведомственная рабочая группа правительства РФ одобрила заявку Пермского края на создание в Перми первой особой экономической зоны, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.Губернатор Махонин отметил, что создание особой экономической зоны в регионе позволит привлечь в экономику дополнительные инвестиции, а также решить ряд важных для края задач. По его словам, ОЭЗ станет новой для региона формой поддержки бизнеса."Льготное налогообложение будет интересно не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства, позволит реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла. Благодаря этому Пермский край получит новые возможности в привлечении иностранных и местных инвесторов для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", – сказал Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, создаваемая преференциальная зона будет располагаться рядом с крупным промышленным узлом, в который входят производственные комплексы компаний "СИБУР", "ЛУКОЙЛ" и "Уралхим", и станет основой формирования развитого промышленного кластера в крае.По информации властей региона, сегодня потенциальные резиденты ОЭЗ подтвердили свою готовность, в том числе финансовую, о создании на преференциальной территории пяти проектов: по изготовлению гибких высоко атмосферных полиэтиленовых армированных труб; производству грузоподъемного оборудования; модернизации мощностей "Пермской судоверфи" и строительству судов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Пермском крае; созданию центра обработки данных; возведению логистического комплекса."Общий объем инвестиций по проектам составит более 10 миллиардов рублей, будет создано 450 рабочих мест. Развитие инфраструктуры ОЭЗ предполагается осуществлять полностью за счет региональных источников", – заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20220617/ural-1796118846.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, сибур холдинг, лукойл, уралхим, экономика