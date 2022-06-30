https://ria.ru/20220630/dorogi-1799320630.html

Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог

Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог - РИА Новости, 30.06.2022

Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог

В прошлом году в Тверской области в нормативное состояние приведены 585 километров региональных трасс и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:26

2022-06-30T16:26

2022-06-30T16:26

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области в нормативное состояние приведены 585 километров региональных трасс и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона."В прошедшем году началась реализация ряда крупных проектов, необходимых для формирования современной дорожной сети в регионе – это создание транспортной хорды между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11, строительство Западного моста в городе Твери, а также строительство северного обхода областного центра", – отметил Руденя.Глава региона также сообщил, что в прошлом году объём пассажиропотока увеличился на 38% по сравнению с 2020 годом. Основным фактором роста стало внедрение с 3 июля 2021 года новой модели пассажирских перевозок в ряде агломераций.

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тверь

тверская область

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Алёна Пава

тверь, тверская область, игорь руденя