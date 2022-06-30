https://ria.ru/20220630/dorogi-1799320630.html
Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог
Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: в 2021 году в Тверской области отремонтированы 585 километров дорог
В прошлом году в Тверской области в нормативное состояние приведены 585 километров региональных трасс и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:26
2022-06-30T16:26
2022-06-30T16:26
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. В прошлом году в Тверской области в нормативное состояние приведены 585 километров региональных трасс и местных автодорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона."В прошедшем году началась реализация ряда крупных проектов, необходимых для формирования современной дорожной сети в регионе – это создание транспортной хорды между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11, строительство Западного моста в городе Твери, а также строительство северного обхода областного центра", – отметил Руденя.Глава региона также сообщил, что в прошлом году объём пассажиропотока увеличился на 38% по сравнению с 2020 годом. Основным фактором роста стало внедрение с 3 июля 2021 года новой модели пассажирских перевозок в ряде агломераций.
https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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тверь, тверская область, игорь руденя