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Кива заявил о желании Зеленского обвинить Залужного в потере Донбасса - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/donbass-1799295172.html
Кива заявил о желании Зеленского обвинить Залужного в потере Донбасса
Кива заявил о желании Зеленского обвинить Залужного в потере Донбасса - РИА Новости, 30.06.2022
Кива заявил о желании Зеленского обвинить Залужного в потере Донбасса
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский хочет обвинить главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в потере... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:36
2022-06-30T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донбасс
валерий залужный
владимир зеленский
илья кива
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский хочет обвинить главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в потере территорий и поражении в Донбассе, сделав его "козлом отпущения"."Зеленский поставил задачу начальнику контрразведки генералу (Александру – ред.) Покладу найти или сформировать "кейс" обвинений Главнокомандующего ВСУ Залужного в связи с потерей территории и поражении на Донбассе. В офисе Зеленского хорошо понимают, что в ближайшее время нужен "козел отпущения" для общества, в котором все больше растёт недовольство и недоверие к власти", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, если им не станет Залужный, то эта роль будет отведена самому Зеленскому. "В ВСУ понимают о готовящихся провокациях со стороны офиса и активно готовят контрмеры, ведя переговоры с (экс-президентом Украины Петром – ред.) Порошенко. Начинается активная фаза внутренней борьбы на Украине", - добавил Кива.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, валерий залужный, владимир зеленский, илья кива, ситуация в днр и лнр
15:36 30.06.2022
 
Кива заявил о желании Зеленского обвинить Залужного в потере Донбасса

Кива считает, что Зеленский хочет обвинить главкома ВСУ Залужного в потере Донбасса

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский хочет обвинить главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного в потере территорий и поражении в Донбассе, сделав его "козлом отпущения".
"Зеленский поставил задачу начальнику контрразведки генералу (Александру – ред.) Покладу найти или сформировать "кейс" обвинений Главнокомандующего ВСУ Залужного в связи с потерей территории и поражении на Донбассе. В офисе Зеленского хорошо понимают, что в ближайшее время нужен "козел отпущения" для общества, в котором все больше растёт недовольство и недоверие к власти", - написал Кива в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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По его мнению, если им не станет Залужный, то эта роль будет отведена самому Зеленскому. "В ВСУ понимают о готовящихся провокациях со стороны офиса и активно готовят контрмеры, ведя переговоры с (экс-президентом Украины Петром – ред.) Порошенко. Начинается активная фаза внутренней борьбы на Украине", - добавил Кива.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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