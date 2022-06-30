https://ria.ru/20220630/donbass-1799286918.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:20
2022-06-30T15:20
2022-06-30T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр), вооруженные силы украины
15:20 30.06.2022 (обновлено: 17:51 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Ясиноватой