https://ria.ru/20220630/donbass-1799286918.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:20

2022-06-30T15:20

2022-06-30T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк (днр), вооруженные силы украины