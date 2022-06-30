https://ria.ru/20220630/donbass-1799246230.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска почти за час обстреляли Петровский район Донецка, Ясиноватую и еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, применив артиллерию и РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:17

2022-06-30T13:17

2022-06-30T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787528562_0:252:3004:1942_1920x0_80_0_0_f445f9601c6b81126f9987bef850e3e8.jpg

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли Петровский район Донецка, Ясиноватую и еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, применив артиллерию и минометы калибром 120 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В ведомстве отметили, что обстрелам подверглись также населенные пункты Новоселовка и Доломитное: по ним выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины