13:17 30.06.2022 (обновлено: 13:19 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и еще два населенных пункта
Сотрудник СЦКК в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли Петровский район Донецка, Ясиноватую и еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, применив артиллерию и минометы калибром 120 и 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.01 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров... 12.55 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
В ведомстве отметили, что обстрелам подверглись также населенные пункты Новоселовка и Доломитное: по ним выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и 15 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.