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Курский депутат решил участвовать в спецоперации как доброволец - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/dobrovolets-1799232815.html
Курский депутат решил участвовать в спецоперации как доброволец
Курский депутат решил участвовать в спецоперации как доброволец - РИА Новости, 30.06.2022
Курский депутат решил участвовать в спецоперации как доброволец
Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев решил принять участие в специальной военной операции РФ на Украине в качестве добровольца, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:44
2022-06-30T12:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
украина
донбасс
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев решил принять участие в специальной военной операции РФ на Украине в качестве добровольца, сообщила РИА Новости пресс-служба депутата."Дмитрий находится на фронте уже неделю. Об участии в СВО впервые задумался, когда начал, осуществляя гуманитарные выезды по поддержке российской армии, вживую общаться с военными. Потом в Курской области погиб первый мирный житель после минометного обстрела со стороны Украины, и решение стало окончательным. Дмитрий там для того, чтобы на территории конфликта поскорее все вернулось к нормальной жизни", - отметила пресс-служба.Несмотря на участие в боевых действиях, Гулиев не отказывался от депутатского мандата. Пресс-служба уверяет, что парламентарий уехал на три месяца, а это некритично."На месте работает команда помощников. Дмитрий, ориентировочно, уехал на три месяца, это некритично по времени для парламентской работы", - указали в пресс-службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
украина
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россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, украина, донбасс
12:44 30.06.2022 (обновлено: 12:45 30.06.2022)
 
Курский депутат решил участвовать в спецоперации как доброволец

Депутат Курской областной думы Гулиев решил участвовать в спецоперации как доброволец

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля "Урал Торнадо"
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки ЗУ-23 на базе автомобиля Урал Торнадо - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев решил принять участие в специальной военной операции РФ на Украине в качестве добровольца, сообщила РИА Новости пресс-служба депутата.
"Дмитрий находится на фронте уже неделю. Об участии в СВО впервые задумался, когда начал, осуществляя гуманитарные выезды по поддержке российской армии, вживую общаться с военными. Потом в Курской области погиб первый мирный житель после минометного обстрела со стороны Украины, и решение стало окончательным. Дмитрий там для того, чтобы на территории конфликта поскорее все вернулось к нормальной жизни", - отметила пресс-служба.
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Несмотря на участие в боевых действиях, Гулиев не отказывался от депутатского мандата. Пресс-служба уверяет, что парламентарий уехал на три месяца, а это некритично.
"На месте работает команда помощников. Дмитрий, ориентировочно, уехал на три месяца, это некритично по времени для парламентской работы", - указали в пресс-службе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинУкраинаДонбасс
 
 
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