https://ria.ru/20220630/dnr-1799390371.html

Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки

Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки

Украинские войска с начала суток выпустили более 350 снарядов по районам 13 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:08

2022-06-30T19:08

2022-06-30T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 350 снарядов по районам 13 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 350 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам 13 населенных пунктов республики". В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранение, среди которых один ребенок 2010 года рождения.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк