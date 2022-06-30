Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/dnr-1799390371.html
Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки
Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки
Украинские войска с начала суток выпустили более 350 снарядов по районам 13 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:08
2022-06-30T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 350 снарядов по районам 13 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 350 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "огонь велся по районам 13 населенных пунктов республики". В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранение, среди которых один ребенок 2010 года рождения.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_378:0:3107:2047_1920x0_80_0_0_3dd75af9865467683376f1e9e79643eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, сцкк
19:08 30.06.2022 (обновлено: 19:18 30.06.2022)
 
Украинские войска выпустили более 350 снарядов по территории ДНР за сутки

Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили более 350 снарядов по 13 населенным пунктам за сутки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 350 снарядов по районам 13 населенных пунктов ДНР, сообщила Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 350 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм минометов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.
Отмечается, что "огонь велся по районам 13 населенных пунктов республики". В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранение, среди которых один ребенок 2010 года рождения.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала