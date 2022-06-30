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Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/dnr-1799346013.html
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из артиллерии калибром 152 миллиметра, также ударив по Яковлевке снарядами калибром 122... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:14
2022-06-30T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
петровский район
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из артиллерии калибром 152 миллиметра, также ударив по Яковлевке снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также под удар украинских войск в 16.40 попала Яковлевка: по ней выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщают в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, петровский район
17:14 30.06.2022
 
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из артиллерии калибром 152 миллиметра, также ударив по Яковлевке снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Также под удар украинских войск в 16.40 попала Яковлевка: по ней выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщают в представительстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяПетровский район
 
 
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