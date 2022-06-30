https://ria.ru/20220630/dnr-1799346013.html
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из артиллерии калибром 152 миллиметра, также ударив по Яковлевке снарядами калибром 122... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:14
2022-06-30T17:14
2022-06-30T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
петровский район
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую из артиллерии калибром 152 миллиметра, также ударив по Яковлевке снарядами калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.35 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также под удар украинских войск в 16.40 попала Яковлевка: по ней выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщают в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, петровский район
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую