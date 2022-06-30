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Силы ДНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и три БТР
Силы ДНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и три БТР - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и три БТР
Украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава, три бронетранспортера, подавлены их четыре огневые точки в районе Красногоровки, сообщает... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:38
2022-06-30T10:38
2022-06-30T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли 45 человек личного состава, три бронетранспортера, подавлены их четыре огневые точки в районе Красногоровки, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: пять единиц автомобильной техники, три бронетранспортера и 45 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе н.п. Красногоровка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:38 30.06.2022 (обновлено: 10:50 30.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и три БТР
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 45 человек и три БТР