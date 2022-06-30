Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов
Премьер Болгарии заявил, что решение о высылке российских дипломатов принял не лично он
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Болгарии Кирил Петков
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА.
Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что решение о высылке могло быть принято "далеко западнее". Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.
"Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него, но было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности... Он добавил, что был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности", — говорится в сообщении БТА.
Согласно Петкову, высылка была долгим процессом, который начался еще в марте.
Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания продемонстрировали "хаос в процессе принятия решений".
"Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами. В ходе... заседания не стало ясно, как принимаются решения", — подчеркнула она.
Атанасова уточнила, что она не увидела никаких документов.