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Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов

Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022

Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов

Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:44

2022-06-30T03:44

2022-06-30T03:44

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА.Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что решение о высылке могло быть принято "далеко западнее". Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.Согласно Петкову, высылка была долгим процессом, который начался еще в марте.Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания продемонстрировали "хаос в процессе принятия решений"."Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами. В ходе... заседания не стало ясно, как принимаются решения", — подчеркнула она.Атанасова уточнила, что она не увидела никаких документов.

https://ria.ru/20220629/mid-1798963855.html

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в мире, румен радев, болгария, госдума рф, леонид слуцкий (политик), москва, россия