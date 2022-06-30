Рейтинг@Mail.ru
Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/diplomaty-1799148621.html
Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов
Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов - РИА Новости, 30.06.2022
Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов
Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:44
2022-06-30T03:44
в мире
румен радев
болгария
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_b2f09b316324a1891d62c420c9ac1695.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА.Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что решение о высылке могло быть принято "далеко западнее". Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.Согласно Петкову, высылка была долгим процессом, который начался еще в марте.Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания продемонстрировали "хаос в процессе принятия решений"."Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами. В ходе... заседания не стало ясно, как принимаются решения", — подчеркнула она.Атанасова уточнила, что она не увидела никаких документов.
https://ria.ru/20220629/mid-1798963855.html
болгария
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763552647_535:102:3128:2047_1920x0_80_0_0_f27dfe16dc64b216da1d5c4f76adb476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румен радев, болгария, госдума рф, леонид слуцкий (политик), москва, россия
03:44 30.06.2022
 
Премьер Болгарии открестился от высылки российских дипломатов

Премьер Болгарии заявил, что решение о высылке российских дипломатов принял не лично он

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Болгарии Кирил Петков
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков заявил, что решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично, сообщает агентство БТА.
Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал подробностей готовящейся массовой высылки российских дипломатов из страны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что решение о высылке могло быть принято "далеко западнее". Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовал за вызов Петкова и главы агентства госбезопасности (ДАНС) на слушания по вопросу о массовой высылке.
"Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него, но было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности... Он добавил, что был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности", — говорится в сообщении БТА.
Согласно Петкову, высылка была долгим процессом, который начался еще в марте.
Лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова заявила, что слушания продемонстрировали "хаос в процессе принятия решений".
"Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами. В ходе... заседания не стало ясно, как принимаются решения", — подчеркнула она.
Атанасова уточнила, что она не увидела никаких документов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 12:42
В МИД пообещали ответить на высылку Софией российских дипломатов
 
В миреРумен РадевБолгарияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала