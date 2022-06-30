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Макей выступил за диалог с западными странами

Макей выступил за диалог с западными странами - РИА Новости, 30.06.2022

Макей выступил за диалог с западными странами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск привержен развитию диалога с западными странами, потому что только дипломатические пути урегулирования... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:01

2022-06-30T17:01

2022-06-30T17:01

в мире

минск

белоруссия

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евросоюз

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск привержен развитию диалога с западными странами, потому что только дипломатические пути урегулирования споров помогут обеспечить мир и стабильность в регионе."Что касается перспектив восстановления нормальных отношений с ЕС, коллективным Западом ... нигде, ни в одном заявлении мы не проповедовали идеи конфронтации, разжигания вражды, ненависти между народами. Наоборот, выступаем за диалог, потому что считаем, что только в конечном итоге диалог, нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатические пути решения тех или иных споров, даже военных, горячих, - только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению мира и стабильности в регионе и мире в целом", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров в Минске с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Он также заявил, что не стоит задача создать на постсоветском пространстве некий блок в противовес Западу. "Никогда в ходе заседаний в рамках различных интеграционных структур на постсоветском пространстве не шла речь о том, чтобы создавать какие-то блоки против кого-либо или в ущерб чьим-либо интересам", - сказал Макей.Он отметил, что важна тема коллективной безопасности, и в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС стороны говорят о создании таких структур, участие в которых приносило бы пользу государству и народу. "Из этого исходим, а не из того, что надо противостоять кому-то. А на примере (западных - ред.) партнеров видим все с точностью да наоборот", - констатировал он.

https://ria.ru/20220628/zanaves-1798589464.html

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Кирилл Волков

в мире, минск, белоруссия, владимир макей , россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии