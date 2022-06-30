https://ria.ru/20220630/deportatsiya-1799149052.html

В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий

В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий - РИА Новости, 30.06.2022

В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий

На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий, сообщил в эфире канала "Украина 24" глава назначенной Киевом... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:53

2022-06-30T03:53

2022-06-30T04:02

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий, сообщил в эфире канала "Украина 24" глава назначенной Киевом "военной администрации Луганской области" Сергей Гайдай.Против подобной меры категорически выступали жители находящегося сейчас на линии соприкосновения Лисичанска в ЛНР, пока он был полностью под контролем ВСУ.Гайдай заявил, что в городе на северо-западе Луганской Народной Республике ситуация для украинских войск крайне тяжелая, обстрелы продолжаются, в населенном пункте остается около 15 тысяч мирных жителей.Он уточнил, что речь идет о принудительном выселении. При этом политик заявил, что принять такой законопроект нетрудно, однако этого ещё не произошло.Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых говорил Гайдай, ранее в интервью французскому телеканалу France 24 в присутствии украинских военных заявили, что "это украинская армия обстреливает" их, именно "они убивают наших детей". Лисичане, как передавал телеканал, "стоят на пути украинских войск, которые пытались эвакуировать" их. Предложенную "эвакуацию" местные жители в интервью телеканала называют "депортацией" и сравнивают с тем, что их "вышвыривают вон", а киевские власти хотят их "оставить в палатках".Гайдай также сообщил, что российская авиация уничтожила большой склад, с которого осуществлялось снабжение гарнизона в Лисичанске"Прилетела авиабомба, был достаточно сильный взрыв, многое повреждено, практически полностью разрушены ангары и склады", — сказал он.Отвечая на вопрос о том, поступает ли в регион какая-либо техника, поставляемая на Украину странами Запада, Гайдай ответил, что "ничего не знаю, ничего нет".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220629/ukraina-1799078830.html

https://ria.ru/20220629/ukraina-1799005151.html

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