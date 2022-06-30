https://ria.ru/20220630/chekhiya-1799364459.html

Чехия выразила готовность обучать украинских военных новой технике

Чехия выразила готовность обучать украинских военных новой технике - РИА Новости, 30.06.2022

Чехия выразила готовность обучать украинских военных новой технике

Украинские военнослужащие могли бы обучаться владению новой боевой техникой в Чехии, идут переговоры об этом, сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:52

2022-06-30T17:52

2022-06-30T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

чехия

украина

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ПРАГА, 30 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие могли бы обучаться владению новой боевой техникой в Чехии, идут переговоры об этом, сообщила глава чешского минобороны Яна Чернохова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что усилиями НАТО милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты. По ее словам, в частности, на встрече стран альянса обсуждались "шаги, по сути направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине"."В данный момент проходят интенсивные переговоры о том, каким способом Чехия могла бы участвовать в обучении украинских военнослужащих владению новой боевой техникой на нашей территории", - заявила Чернохова на церемонии введения в должность нового начальника генштаба чешской армии Карела Ржегки. По данным чешских СМИ, подобное обучение украинские военные уже проходят в Великобритании и Германии."Нельзя закрывать глаза на то, что происходит на востоке от нас. И там чешская армия и наше минобороны играют значительную роль в том, что касается военной помощи, а также поставок гуманитарных материалов", - добавила Чернохова.

https://ria.ru/20220623/franchetti-1797666094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, украина, ситуация в днр и лнр