https://ria.ru/20220630/chat-bot-1799193910.html

В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот @Dobro68_bot, доступный для всех приехавших в Тамбовскую область с территории ЛНР, ДНР и Украины,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:47

2022-06-30T10:47

2022-06-30T10:47

тамбовская область

максим егоров

общество

беженцы

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ТАМБОВ, 30 июн - РИА Новости. В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот @Dobro68_bot, доступный для всех приехавших в Тамбовскую область с территории ЛНР, ДНР и Украины, сообщает пресс-служба областного правительства.Инициатива создания ресурса принадлежит одному из тамбовских бизнесменов. Поддержал инициативу врио губернатора области Максим Егоров.С момента начала специальной военной операции в Тамбовской области открыты 12 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев на базе санаториев, гостиниц, социальных учреждений. Регион принял 2071 человек, из них 1054 были размещены в ПВР, остальные прибыли к родственникам и знакомым." Мы делаем все возможное для того, чтобы по максимуму обеспечить достойное проживание беженцев. Предприниматели нам в этом помогают, за что им огромное спасибо. Работаем сообща на благо граждан. Это наш долг помогать тем, кто попал в беду, - отметил врио губернатора области Максим Егоров.

https://ria.ru/20220614/fond-1795165448.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, общество, беженцы