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В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220630/chat-bot-1799193910.html
В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР
В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР
В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот @Dobro68_bot, доступный для всех приехавших в Тамбовскую область с территории ЛНР, ДНР и Украины,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:47
2022-06-30T10:47
тамбовская область
максим егоров
общество
беженцы
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ТАМБОВ, 30 июн - РИА Новости. В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот @Dobro68_bot, доступный для всех приехавших в Тамбовскую область с территории ЛНР, ДНР и Украины, сообщает пресс-служба областного правительства.Инициатива создания ресурса принадлежит одному из тамбовских бизнесменов. Поддержал инициативу врио губернатора области Максим Егоров.С момента начала специальной военной операции в Тамбовской области открыты 12 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев на базе санаториев, гостиниц, социальных учреждений. Регион принял 2071 человек, из них 1054 были размещены в ПВР, остальные прибыли к родственникам и знакомым." Мы делаем все возможное для того, чтобы по максимуму обеспечить достойное проживание беженцев. Предприниматели нам в этом помогают, за что им огромное спасибо. Работаем сообща на благо граждан. Это наш долг помогать тем, кто попал в беду, - отметил врио губернатора области Максим Егоров.
https://ria.ru/20220614/fond-1795165448.html
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максим егоров, общество, беженцы
10:47 30.06.2022
 

В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 30 июн - РИА Новости. В Тамбовской области начал работать специальный чат-бот @Dobro68_bot, доступный для всех приехавших в Тамбовскую область с территории ЛНР, ДНР и Украины, сообщает пресс-служба областного правительства.
Инициатива создания ресурса принадлежит одному из тамбовских бизнесменов. Поддержал инициативу врио губернатора области Максим Егоров.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 12:26Тамбовская область
Егоров предложил создать на Тамбовщине фонд помощи участникам спецоперации
С момента начала специальной военной операции в Тамбовской области открыты 12 пунктов временного размещения (ПВР) беженцев на базе санаториев, гостиниц, социальных учреждений. Регион принял 2071 человек, из них 1054 были размещены в ПВР, остальные прибыли к родственникам и знакомым.
" Мы делаем все возможное для того, чтобы по максимуму обеспечить достойное проживание беженцев. Предприниматели нам в этом помогают, за что им огромное спасибо. Работаем сообща на благо граждан. Это наш долг помогать тем, кто попал в беду, - отметил врио губернатора области Максим Егоров.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровОбществоБеженцы
 
 
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