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Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.06.2022
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Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей
Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.06.2022
Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей
Доходная часть бюджета Вологодской области на 2022 год увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федеральной казны;... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:50
2022-06-30T11:50
вологодская область
андрей луценко
череповец
вологда
экономика
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2022 год увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федеральной казны; соответствующие поправки в бюджет утвердили депутаты Законодательного Собрания области, сообщает пресс-служба регионального парламента.Дополнительные средства будут направлены на финансирование дорожной деятельности (1,9 миллиарда рублей), профобучение и снижение напряженности на рынке труда (260 миллионов), закупку трамваев для Череповца (248 миллионов), закупку медоборудования (109 миллионов), на поддержку бизнеса (84 миллиона рублей).В целом расходы бюджета увеличиваются на 10,2 миллиарда рублей, в том числе, за счет безвозмездных поступлений, инфраструктурного кредита на 1,9 миллиарда рублей, который предназначается для приобретения транспорта для Вологды и Череповца, строительства Шекснинского проспекта в Череповце и школы в Вологде, а также собственных источников на сумму 5,1 миллиарда рублей."Из этих десяти с лишним миллиардов рублей порядка четырех миллиардов направляется на реализацию мероприятий Народной программы партии "Единая Россия". Это как дополнительное финансирование в связи с удорожанием материалов, так и новые объекты. В частности, допфинансирования требуют такие крупные объекты, как Ледовый дворец в Вологде – порядка 200 миллионов и Ледовый дворец в Соколе – больше 240 миллионов рублей. Среди новых объектов Народной программы три дороги: Урень-Шарья-Никольск-Ширяево, А123-Тарнога-Костылево и М8-Батово-Вараксино. На их ремонт запланировано более 600 миллионов рублей", - приводятся в пресс-релизе слова главы Заксобрания области Андрея Луценко.В целом с учетом поправок доходы бюджета области на 2022 год составляют 109,8 миллиарда рублей, расходы – 120,3 миллиарда рублей, дефицит – 10,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с прошлого года.
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андрей луценко, череповец, вологда, экономика
11:50 30.06.2022
 

Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2022 год увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федеральной казны; соответствующие поправки в бюджет утвердили депутаты Законодательного Собрания области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Дополнительные средства будут направлены на финансирование дорожной деятельности (1,9 миллиарда рублей), профобучение и снижение напряженности на рынке труда (260 миллионов), закупку трамваев для Череповца (248 миллионов), закупку медоборудования (109 миллионов), на поддержку бизнеса (84 миллиона рублей).
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29 июня, 13:15Вологодская область
Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы
В целом расходы бюджета увеличиваются на 10,2 миллиарда рублей, в том числе, за счет безвозмездных поступлений, инфраструктурного кредита на 1,9 миллиарда рублей, который предназначается для приобретения транспорта для Вологды и Череповца, строительства Шекснинского проспекта в Череповце и школы в Вологде, а также собственных источников на сумму 5,1 миллиарда рублей.
"Из этих десяти с лишним миллиардов рублей порядка четырех миллиардов направляется на реализацию мероприятий Народной программы партии "Единая Россия". Это как дополнительное финансирование в связи с удорожанием материалов, так и новые объекты. В частности, допфинансирования требуют такие крупные объекты, как Ледовый дворец в Вологде – порядка 200 миллионов и Ледовый дворец в Соколе – больше 240 миллионов рублей. Среди новых объектов Народной программы три дороги: Урень-Шарья-Никольск-Ширяево, А123-Тарнога-Костылево и М8-Батово-Вараксино. На их ремонт запланировано более 600 миллионов рублей", - приводятся в пресс-релизе слова главы Заксобрания области Андрея Луценко.
В целом с учетом поправок доходы бюджета области на 2022 год составляют 109,8 миллиарда рублей, расходы – 120,3 миллиарда рублей, дефицит – 10,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с прошлого года.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецВологдаЭкономика
 
 
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