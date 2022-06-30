Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 3,2 млрд рублей
ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. Доходная часть бюджета Вологодской области на 2022 год увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федеральной казны; соответствующие поправки в бюджет утвердили депутаты Законодательного Собрания области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Дополнительные средства будут направлены на финансирование дорожной деятельности (1,9 миллиарда рублей), профобучение и снижение напряженности на рынке труда (260 миллионов), закупку трамваев для Череповца (248 миллионов), закупку медоборудования (109 миллионов), на поддержку бизнеса (84 миллиона рублей).
В целом расходы бюджета увеличиваются на 10,2 миллиарда рублей, в том числе, за счет безвозмездных поступлений, инфраструктурного кредита на 1,9 миллиарда рублей, который предназначается для приобретения транспорта для Вологды и Череповца, строительства Шекснинского проспекта в Череповце и школы в Вологде, а также собственных источников на сумму 5,1 миллиарда рублей.
"Из этих десяти с лишним миллиардов рублей порядка четырех миллиардов направляется на реализацию мероприятий Народной программы партии "Единая Россия". Это как дополнительное финансирование в связи с удорожанием материалов, так и новые объекты. В частности, допфинансирования требуют такие крупные объекты, как Ледовый дворец в Вологде – порядка 200 миллионов и Ледовый дворец в Соколе – больше 240 миллионов рублей. Среди новых объектов Народной программы три дороги: Урень-Шарья-Никольск-Ширяево, А123-Тарнога-Костылево и М8-Батово-Вараксино. На их ремонт запланировано более 600 миллионов рублей", - приводятся в пресс-релизе слова главы Заксобрания области Андрея Луценко.
В целом с учетом поправок доходы бюджета области на 2022 год составляют 109,8 миллиарда рублей, расходы – 120,3 миллиарда рублей, дефицит – 10,5 миллиарда рублей, он полностью покрывается остатками средств с прошлого года.