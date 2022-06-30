https://ria.ru/20220630/butan-1799272918.html

Бутан открывается для туристов

Бутан открывается для туристов - РИА Новости, 30.06.2022

Бутан открывается для туристов

С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:53

2022-06-30T15:53

2022-06-30T15:53

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны.Ежедневный налог с каждого иностранного путешественника увеличивается втрое — с 65 до 200 долларов (10,2 тысячи рублей).При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура (ранее – 200-250 долларов в день в зависимости от сезона). Речь идет о сумме, которую путешественник платил оператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства.У гостей также появится возможность обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.Россиянам для поездки в Бутан необходима виза, которая оформляется с помощью туроператора. Как уточняет TourDom.ru, Бутан ежегодно до пандемии посещали около 60–70 тысяч туристов.

https://ria.ru/20220629/kuveyt-1799075175.html

бутан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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