Рейтинг@Mail.ru
Бутан открывается для туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220630/butan-1799272918.html
Бутан открывается для туристов
Бутан открывается для туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Бутан открывается для туристов
С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:53
2022-06-30T15:53
туризм
туризм
новости - туризм
бутан
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/09/1528190951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_36aab77d696c909d8a79b434990be7c0.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны.Ежедневный налог с каждого иностранного путешественника увеличивается втрое — с 65 до 200 долларов (10,2 тысячи рублей).При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура (ранее – 200-250 долларов в день в зависимости от сезона). Речь идет о сумме, которую путешественник платил оператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства.У гостей также появится возможность обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.Россиянам для поездки в Бутан необходима виза, которая оформляется с помощью туроператора. Как уточняет TourDom.ru, Бутан ежегодно до пандемии посещали около 60–70 тысяч туристов.
https://ria.ru/20220629/kuveyt-1799075175.html
бутан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/09/1528190951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fbc2ddc82d1aca215f895939b49509d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, бутан, туристы, куда поехать
15:53 30.06.2022
 
Бутан открывается для туристов

С 23 сентября Бутан открывается для иностранных туристов

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Монастырь "Гнездо Тигра" (Бутан)
Монастырь Гнездо Тигра (Бутан) - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны.
Ежедневный налог с каждого иностранного путешественника увеличивается втрое — с 65 до 200 долларов (10,2 тысячи рублей).
“COVID-19 позволил нам перезагрузиться, понять, как структурировать туристический сектор, чтобы он приносил пользу Бутану не только в экономическом, но и в социальном плане”, – сказал министр иностранных дел Танди Дорджи.
При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура (ранее – 200-250 долларов в день в зависимости от сезона). Речь идет о сумме, которую путешественник платил оператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства.
У гостей также появится возможность обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.
Россиянам для поездки в Бутан необходима виза, которая оформляется с помощью туроператора. Как уточняет TourDom.ru, Бутан ежегодно до пандемии посещали около 60–70 тысяч туристов.
Вид на город Эль-Кувейт сверху - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 18:41Туризм
Кувейт приостановил выдачу туристических виз
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБутантуристыкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала