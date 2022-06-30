Бутан открывается для туристов
С 23 сентября Бутан открывается для иностранных туристов
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 23 сентября Бутан открывается для зарубежных гостей после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, сообщил Совет по туризму страны.
Ежедневный налог с каждого иностранного путешественника увеличивается втрое — с 65 до 200 долларов (10,2 тысячи рублей).
“COVID-19 позволил нам перезагрузиться, понять, как структурировать туристический сектор, чтобы он приносил пользу Бутану не только в экономическом, но и в социальном плане”, – сказал министр иностранных дел Танди Дорджи.
При этом власти отменяют обязательное требование к минимальной стоимости пакетного тура (ранее – 200-250 долларов в день в зависимости от сезона). Речь идет о сумме, которую путешественник платил оператору из Бутана, аккредитованному в Министерстве туризма королевства.
У гостей также появится возможность обращаться напрямую к местным поставщикам услуг, в том числе к выбранным ими гидам.
Россиянам для поездки в Бутан необходима виза, которая оформляется с помощью туроператора. Как уточняет TourDom.ru, Бутан ежегодно до пандемии посещали около 60–70 тысяч туристов.
29 июня, 18:41ТуризмКувейт приостановил выдачу туристических виз