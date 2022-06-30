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Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору
Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору - РИА Новости, 30.06.2022
Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору
Народный артист России Александр Ветров спас утопающего на пруду в московском Серебряном бору, сообщили РИА Новости в Большом театре. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:53
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Народный артист России Александр Ветров спас утопающего на пруду в московском Серебряном бору, сообщили РИА Новости в Большом театре."Никакого геройства здесь нет, а просто я оказался в нужном месте в нужное время. Каждое утро до работы я езжу в Серебряный бор на пруды плавать. Так было и сегодня. Утром, как обычно, собирается публика в возрасте. И вдруг кто-то закричал – спасите, помогите. Тонула женщина. Ну, я, конечно, в чем был бросился в воду, стараясь как можно быстрее плыть, потому что тонущая женщина уже погружалась в воду. Успел вовремя, взвалил ее на плечи, и мы благополучно добрались до берега", — говорит Ветров.Александр Ветров родился 10 мая 1961 года, был солистом Большого театра с 1979 по 1997 год. Исполнял ведущие партии в балетах "Дон Кихот", "Каменный цветок, "Ромео и Джульетта", "Легенда о любви", "Баядерка" и других. Сейчас Ветров балетмейстер-репетитор Большого театра, его ученики – Денис Родькин, Семен Чудин, Артемий Беляков и другие ведущие солисты и премьеры балета ГАБТа.
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новости культуры, денис родькин, большой театр, театр, знаменитости
16:53 30.06.2022 (обновлено: 22:33 30.06.2022)
 
Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору

Балетмейстер-репетитор Большого театра Александр Ветров спас утопающего в Серебряном бору

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Народный артист России Александр Ветров спас утопающего на пруду в московском Серебряном бору, сообщили РИА Новости в Большом театре.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБалетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Александр Ветров
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Александр Ветров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Александр Ветров
"Никакого геройства здесь нет, а просто я оказался в нужном месте в нужное время. Каждое утро до работы я езжу в Серебряный бор на пруды плавать. Так было и сегодня. Утром, как обычно, собирается публика в возрасте. И вдруг кто-то закричал – спасите, помогите. Тонула женщина. Ну, я, конечно, в чем был бросился в воду, стараясь как можно быстрее плыть, потому что тонущая женщина уже погружалась в воду. Успел вовремя, взвалил ее на плечи, и мы благополучно добрались до берега", — говорит Ветров.
Александр Ветров родился 10 мая 1961 года, был солистом Большого театра с 1979 по 1997 год. Исполнял ведущие партии в балетах "Дон Кихот", "Каменный цветок, "Ромео и Джульетта", "Легенда о любви", "Баядерка" и других.
Сейчас Ветров балетмейстер-репетитор Большого театра, его ученики – Денис Родькин, Семен Чудин, Артемий Беляков и другие ведущие солисты и премьеры балета ГАБТа.
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