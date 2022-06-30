https://ria.ru/20220630/bolshoy-1799329646.html

Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору

Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору - РИА Новости, 30.06.2022

Балетмейстер-репетитор Большого театра спас утопающего в Серебряном бору

Народный артист России Александр Ветров спас утопающего на пруду в московском Серебряном бору, сообщили РИА Новости в Большом театре. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:53

2022-06-30T16:53

2022-06-30T22:33

культура

новости культуры

денис родькин

большой театр

театр

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791664902_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_cb9b14f52f1a026840b6b61bf7627894.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Народный артист России Александр Ветров спас утопающего на пруду в московском Серебряном бору, сообщили РИА Новости в Большом театре."Никакого геройства здесь нет, а просто я оказался в нужном месте в нужное время. Каждое утро до работы я езжу в Серебряный бор на пруды плавать. Так было и сегодня. Утром, как обычно, собирается публика в возрасте. И вдруг кто-то закричал – спасите, помогите. Тонула женщина. Ну, я, конечно, в чем был бросился в воду, стараясь как можно быстрее плыть, потому что тонущая женщина уже погружалась в воду. Успел вовремя, взвалил ее на плечи, и мы благополучно добрались до берега", — говорит Ветров.Александр Ветров родился 10 мая 1961 года, был солистом Большого театра с 1979 по 1997 год. Исполнял ведущие партии в балетах "Дон Кихот", "Каменный цветок, "Ромео и Джульетта", "Легенда о любви", "Баядерка" и других. Сейчас Ветров балетмейстер-репетитор Большого театра, его ученики – Денис Родькин, Семен Чудин, Артемий Беляков и другие ведущие солисты и премьеры балета ГАБТа.

https://ria.ru/20220609/teatr-1794212808.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, денис родькин, большой театр, театр, знаменитости