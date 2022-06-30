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Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:53
россия
белоруссия
безопасность
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы к этому (диалогу) готовы, мы от этого не уходим. Но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", - сказал он.Отвечая на вопрос, будет ли Запад со временем готов к равноправному диалогу с Россией и Белоруссией по вопросам европейской безопасности, министр отметил: "В таком русофобском хоре пробиваются иногда здравые голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, сотрудничеству".
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россия, белоруссия, безопасность, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:15 30.06.2022 (обновлено: 13:53 30.06.2022)
 
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров

Лавров: Россия не уходит от диалога с Западом по безопасности, но знает цену его обещаниям

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы к этому (диалогу) готовы, мы от этого не уходим. Но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли Запад со временем готов к равноправному диалогу с Россией и Белоруссией по вопросам европейской безопасности, министр отметил: "В таком русофобском хоре пробиваются иногда здравые голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, сотрудничеству".
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