https://ria.ru/20220630/bezopasnost-1799245278.html
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:15
2022-06-30T13:53
россия
белоруссия
безопасность
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы к этому (диалогу) готовы, мы от этого не уходим. Но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", - сказал он.Отвечая на вопрос, будет ли Запад со временем готов к равноправному диалогу с Россией и Белоруссией по вопросам европейской безопасности, министр отметил: "В таком русофобском хоре пробиваются иногда здравые голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, сотрудничеству".
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:15 30.06.2022 (обновлено: 13:53 30.06.2022)
Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров
Лавров: Россия не уходит от диалога с Западом по безопасности, но знает цену его обещаниям