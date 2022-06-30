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Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить
Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и начали задумываться о будущем после... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:06
2022-06-30T12:16
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
сергей лавров
евросоюз
сша
минск
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и начали задумываться о будущем после кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей лавров, евросоюз, сша, минск, москва, безопасность
12:06 30.06.2022 (обновлено: 12:16 30.06.2022)
 
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить

Лавров: на Западе стали понимать, что безопасность без России и Белоруссии не выстроить

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и начали задумываться о будущем после кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг.
"Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: "А что дальше, когда закончится эта ситуация?" Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно - это факт. И вот это начинают многие понимать", - сказал Лавров.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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В миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровЕвросоюзСШАМинскМоскваБезопасность
 
 
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