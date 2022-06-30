Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить

"Они [на Западе] это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: "А что дальше, когда закончится эта ситуация?" Надо думать об общеевропейском сотрудничестве. Я не знаю, о каком сотрудничестве идет речь, в нынешних условиях трудно себе вообразить, но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно - это факт. И вот это начинают многие понимать", - сказал Лавров.