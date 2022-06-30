https://ria.ru/20220630/bezopasnost-1799220000.html
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить
Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и начали задумываться о будущем после... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:06
2022-06-30T12:06
2022-06-30T12:16
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Некоторые страны Запада начинают осознавать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии и начали задумываться о будущем после кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в четверг.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, сергей лавров, евросоюз, сша, минск, москва, безопасность
12:06 30.06.2022 (обновлено: 12:16 30.06.2022)
Лавров: Запад осознает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить
Лавров: на Западе стали понимать, что безопасность без России и Белоруссии не выстроить