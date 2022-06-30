https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799337335.html

Минск и Москва обеспокоены ситуацией в сфере международной безопасности

Минск и Москва обеспокоены ситуацией в сфере международной безопасности - РИА Новости, 30.06.2022

Минск и Москва обеспокоены ситуацией в сфере международной безопасности

Белоруссия и РФ обеспокоены осложняющейся ситуацией в сфере международной и региональной безопасности из-за деструктивной деятельности некоторых стран и военных РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:59

2022-06-30T16:59

2022-06-30T16:59

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Белоруссия и РФ обеспокоены осложняющейся ситуацией в сфере международной и региональной безопасности из-за деструктивной деятельности некоторых стран и военных союзов, говорится в совместном заявлении глав МИД Белоруссии и России Владимира Макея и Сергея Лаврова по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран."Республика Беларусь и Российская Федерация выражают глубокую обеспокоенность осложняющейся ситуацией в сфере международной и региональной безопасности ввиду деструктивной деятельности отдельных государств и военно-политических союзов, обращают внимание на все более серьезные вызовы на этом направлении, включая подрыв стратегической стабильности, разрушение архитектуры контроля над вооружениями, провоцирование гонки вооружений", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Белоруссии.В заявлении указывается, что "действия западных стран по изменению существующего баланса сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания "холодной войны" наращивание военного потенциала США и их союзников по НАТО, увеличение масштабов их военно-тренировочной активности, продолжающееся создание американской глобальной системы ПРО и ее европейского сегмента напрямую затрагивают национальные интересы Беларуси и России, несут угрозу миру, безопасности и стабильности в европейском регионе"."Республика Беларусь и Российская Федерация выступают против попыток США и их союзников превратить космическое пространство в арену вооруженного противоборства и будут активно им противодействовать. В этих целях намерены наращивать совместные усилия на многосторонних площадках по продвижению инициатив, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов", - отмечается в заявлении.Кроме того, в документе говорится, что Белоруссия и Россия продолжат сотрудничество в области обеспечения биобезопасности и всемерное содействие укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия как одной из опор международной архитектуры безопасности."Республика Беларусь и Российская Федерация продолжат тесное взаимодействие по всем вопросам международной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, будут предпринимать действенные шаги для укрепления стратегической стабильности, твердо исходя из того, что ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств, и намерены на этой основе укреплять диалог и сотрудничество с международным сообществом", - говорится в заявлении МИД Белоруссии и РФ.

https://ria.ru/20220627/iskander-1798451956.html

https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html

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россия, белоруссия, сша, мид белоруссии, нато