https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799228872.html

Лукашенко предложил России выстроить отношения, которым будут завидовать

Лукашенко предложил России выстроить отношения, которым будут завидовать - РИА Новости, 30.06.2022

Лукашенко предложил России выстроить отношения, которым будут завидовать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва способны выстроить такую конструкцию отношений, которой будут завидовать другие государства... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:35

2022-06-30T12:35

2022-06-30T16:31

союзное государство

политика

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва способны выстроить такую конструкцию отношений, которой будут завидовать другие государства в мире, при этом никто никого не собирается инкорпорировать."Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав - не то (в состав - ред.) Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске.Он отметил, что уже исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. "Я все время слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация… 30 лет прошло! Не инкорпорировали, не поглотили. А если уж откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному независимому государству", - подчеркнул Лукашенко.Белорусский лидер обратил внимание, что два государства проводят согласованную внешнюю политику. "Не надо кричать, что "тут Путин (президент России - ред.) захватил Беларусь, что хочет, то и делает". У нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств", - подчеркнул Лукашенко. Он заявил, что руководства двух стран "абсолютно трезво и здраво понимают, что происходит вокруг".Лукашенко заметил, что за время дипотношений порой между Минской и Москвой возникали споры. "Да, были у нас разные времена. Мы и спорили как близкие люди... Я всегда говорю: этому надо радоваться. Потому что ни одно западное государство - вот возьмите последние саммиты - никто нигде ни с кем не спорит. Пришел "начальник" ЦК, не то "обкома" из Вашингтона, даже не сказал, а посмотрел, и все побежали. А мы спорим. Потому что мы близкие люди. И действительно, истина всегда рождалась в споре и будет рождаться", - подчеркнул он.Президент отметил, что в настоящее время у Белоруссии и России отношения особого характера. "Время такое... Когда не слушают вас, дипломатов, тогда приходится слушать других людей. Мы за то, чтобы дипломатия работала. Но что поделать, если идет гибридная война? Начали со средств массовой информации. Потом заглушили дипломатов, как бы отбросили в сторону, - ни одна международная площадка результата не дает. Нам приходится защищаться, сопротивляться... В экономике душить начинают", - констатировал белорусский лидер, говоря об отношениях с Западом.

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко