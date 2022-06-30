https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799201336.html
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер - РИА Новости, 30.06.2022
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер
Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:15
2022-06-30T11:15
2022-06-30T16:20
белоруссия
россия
экономика
леонид заяц
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827360_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf7ceda3a843e27b5d683f017c3405fd.jpg
ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц."Абсолютно нет (невозможен дефицит продовольствия - ред.). Все в достаточном количестве, чтобы обеспечить собственный народ и излишки продать за пределы страны", - сказал Заяц.Он добавил, что Белоруссия не планирует импорта зерна из России. "Нет, импортировать (зерно из России - ред.) незачем, у нас достаточно зерна своего", - сказал Заяц.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827360_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7bd3eb0ce2b2361fb71303b9a0be9cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, экономика, леонид заяц
11:15 30.06.2022 (обновлено: 16:20 30.06.2022)
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер
Вице-премьер Белоруссии Заяц: страна не планирует импортировать зерно, достаточно своего