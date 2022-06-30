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Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер - РИА Новости, 30.06.2022
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Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер - РИА Новости, 30.06.2022
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер
Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:15
2022-06-30T16:20
белоруссия
россия
экономика
леонид заяц
союзное государство
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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц."Абсолютно нет (невозможен дефицит продовольствия - ред.). Все в достаточном количестве, чтобы обеспечить собственный народ и излишки продать за пределы страны", - сказал Заяц.Он добавил, что Белоруссия не планирует импорта зерна из России. "Нет, импортировать (зерно из России - ред.) незачем, у нас достаточно зерна своего", - сказал Заяц.
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белоруссия, россия, экономика, леонид заяц
11:15 30.06.2022 (обновлено: 16:20 30.06.2022)
 
Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер

Вице-премьер Белоруссии Заяц: страна не планирует импортировать зерно, достаточно своего

© AP Photo / Sergei GritsТрактор в поле. Минск, Белоруссия
Трактор в поле. Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Трактор в поле. Минск, Белоруссия. Архивное фото
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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц.
"Абсолютно нет (невозможен дефицит продовольствия - ред.). Все в достаточном количестве, чтобы обеспечить собственный народ и излишки продать за пределы страны", - сказал Заяц.
Он добавил, что Белоруссия не планирует импорта зерна из России. "Нет, импортировать (зерно из России - ред.) незачем, у нас достаточно зерна своего", - сказал Заяц.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияЭкономикаЛеонид Заяц
 
 
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