https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799201336.html

Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер

Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер - РИА Новости, 30.06.2022

Белоруссии не грозит дефицит продовольствия, заверил вице-премьер

Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:15

2022-06-30T11:15

2022-06-30T16:20

белоруссия

россия

экономика

леонид заяц

союзное государство

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ГРОДНО, 30 июн - РИА Новости. Белоруссии абсолютно не грозит дефицит продовольствия, заявил РИА Новости на полях IX Форума регионов России и Белоруссии белорусский вице-премьер Леонид Заяц."Абсолютно нет (невозможен дефицит продовольствия - ред.). Все в достаточном количестве, чтобы обеспечить собственный народ и излишки продать за пределы страны", - сказал Заяц.Он добавил, что Белоруссия не планирует импорта зерна из России. "Нет, импортировать (зерно из России - ред.) незачем, у нас достаточно зерна своего", - сказал Заяц.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, экономика, леонид заяц