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Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля - РИА Новости, 30.06.2022
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Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля
Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля - РИА Новости, 30.06.2022
Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля
Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:51
2022-06-30T23:53
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские поезда и автобусы отправятся 1 июля из Крыма на юг Украины, однако в четверг он заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности."Автобусное движение, как и было запланировано, начнется 1 июля", - сообщили в пресс-службе.
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в мире, сергей аксенов (политик), украина, херсон
23:51 30.06.2022 (обновлено: 23:53 30.06.2022)
 
Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля

Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские поезда и автобусы отправятся 1 июля из Крыма на юг Украины, однако в четверг он заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
"Автобусное движение, как и было запланировано, начнется 1 июля", - сообщили в пресс-службе.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:45
Автобусы из Крыма в Херсон и Мелитополь будут под вооруженной защитой
 
В миреСергей Аксенов (политик)УкраинаХерсон
 
 
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