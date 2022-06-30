https://ria.ru/20220630/avtobusy-1799440864.html

Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля

Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля - РИА Новости, 30.06.2022

Автобусы из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск запустят 1 июля

Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:51

2022-06-30T23:51

2022-06-30T23:53

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украина

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском начнется 1 июля, как и было запланировано ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские поезда и автобусы отправятся 1 июля из Крыма на юг Украины, однако в четверг он заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности."Автобусное движение, как и было запланировано, начнется 1 июля", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220629/avtobusy-1799105277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей аксенов (политик), украина, херсон