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Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали
Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали - РИА Новости, 30.06.2022
Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:24
2022-06-30T18:45
джоко видодо
москва
владимир путин
бали (остров)
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали."Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", - сказал Путин после беседы.Он добавил, что еще одним перспективным направлением гуманитарного взаимодействия является расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, учитывая, что по численности населения Индонезия - крупнейшая в мире исламская страна. Также недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов.
москва
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джоко видодо, москва, владимир путин, бали (остров), россия
18:24 30.06.2022 (обновлено: 18:45 30.06.2022)
 
Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали

Путин обсудил с Видодо возобновление прямого авиасообщения между Россией и Бали

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали.
"Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", - сказал Путин после беседы.
Он добавил, что еще одним перспективным направлением гуманитарного взаимодействия является расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, учитывая, что по численности населения Индонезия - крупнейшая в мире исламская страна. Также недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов.
 
Джоко ВидодоМоскваВладимир ПутинБали (остров)Россия
 
 
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