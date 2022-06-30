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Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали

Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали - РИА Новости, 30.06.2022

Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:24

2022-06-30T18:24

2022-06-30T18:45

джоко видодо

москва

владимир путин

бали (остров)

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали."Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", - сказал Путин после беседы.Он добавил, что еще одним перспективным направлением гуманитарного взаимодействия является расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, учитывая, что по численности населения Индонезия - крупнейшая в мире исламская страна. Также недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов.

москва

бали (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джоко видодо, москва, владимир путин, бали (остров), россия