18:24 30.06.2022 (обновлено: 18:45 30.06.2022)
Путин рассказал о возможном возобновлении авиасообщения России и Бали
Путин обсудил с Видодо возобновление прямого авиасообщения между Россией и Бали
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали.
"Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", - сказал Путин после беседы.
Он добавил, что еще одним перспективным направлением гуманитарного взаимодействия является расширение межрегионального и межрелигиозного диалога, учитывая, что по численности населения Индонезия - крупнейшая в мире исламская страна. Также недавно впервые в истории Джакарту посетила делегация российских мусульманских регионов.