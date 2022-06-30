14:54 30.06.2022 (обновлено: 15:51 30.06.2022)
В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка "Москва. Реальное"
В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка фотографий "Москва. Реальное"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваКосмический Центр. UNK
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка "Москва. Реальное", сообщает пресс-служба.
Экспозиция дает возможность увидеть обновленный облик столицы и оценить изменения, произошедшие за последние десять лет.
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
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Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваШтаб-квартира "Яндекс". PLP Architecture, "АПЕКС", "RTDA", "ARTEZA"
2 из 9
Штаб-квартира "Яндекс". PLP Architecture, "АПЕКС", "RTDA", "ARTEZA"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваРустам Шагиморданов. ММДЦ "Москва-Сити"
3 из 9
Рустам Шагиморданов. ММДЦ "Москва-Сити"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЮрий Пальмин. Дом Наркомфина. Гинзбург Архитектс
4 из 9
Юрий Пальмин. Дом Наркомфина. Гинзбург Архитектс
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваЮжный Речной Порт. Консорциум "Nikken Sekkei" и "Genpro"
5 из 9
Южный Речной Порт. Консорциум "Nikken Sekkei" и "Genpro"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваКонстантин Антипин. Университет Сколково "Сколтех". Herzog de Meuron
6 из 9
Константин Антипин. Университет Сколково "Сколтех". Herzog de Meuron
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваМихаил Розанов. Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники". Laba.space
7 из 9
Михаил Розанов. Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники". Laba.space
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваНаучно-технологический Центр МГУ. Сергей Кузнецов, Арт-группа "Камень"
8 из 9
Научно-технологический Центр МГУ. Сергей Кузнецов, Арт-группа "Камень"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
9 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
1 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
2 из 9
Штаб-квартира "Яндекс". PLP Architecture, "АПЕКС", "RTDA", "ARTEZA"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 9
Рустам Шагиморданов. ММДЦ "Москва-Сити"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
4 из 9
Юрий Пальмин. Дом Наркомфина. Гинзбург Архитектс
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
5 из 9
Южный Речной Порт. Консорциум "Nikken Sekkei" и "Genpro"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
6 из 9
Константин Антипин. Университет Сколково "Сколтех". Herzog de Meuron
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
7 из 9
Михаил Розанов. Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники". Laba.space
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
8 из 9
Научно-технологический Центр МГУ. Сергей Кузнецов, Арт-группа "Камень"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
9 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
"На первый план выходит имя архитектора и значительно возрастает его персональная ответственность за проект. Уходят безликие застройки, девелоперы пришли к пониманию, что имя архитектора является частью маркетинговой стратегии проекта. На выставке мы рассказываем о современной архитектуре с помощью фотографии. По сути рассказываем об искусстве с помощью искусства", — уточняет Елизавета Лихачева, куратор проекта и директор музея.
Организаторы выбрали среди легендарных зданий 33 объекта. Они представлены в экспозиции в фотографиях и макетах.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваТехнопарк Сбербанка. Zaha Hadid Architects
1 из 9
Технопарк Сбербанка. Zaha Hadid Architects
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
2 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваИлья Иванов. Метро "Мневники". Архитектурное бюро Тимура Башкаева, Бустрен
3 из 9
Илья Иванов. Метро "Мневники". Архитектурное бюро Тимура Башкаева, Бустрен
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваИлья Иванов. ЖК "Бродский". "Цимайло Ляшенко и партнеры"
4 из 9
Илья Иванов. ЖК "Бродский". "Цимайло Ляшенко и партнеры"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваИлья Иванов. Дворец художественной гимнастики. Сергей Кузнецов, "ТПО Прайд"
5 из 9
Илья Иванов. Дворец художественной гимнастики. Сергей Кузнецов, "ТПО Прайд"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваИлья Иванов. БЦ "Аквамарин". Архитеткор. SPEECH
6 из 9
Илья Иванов. БЦ "Аквамарин". Архитеткор. SPEECH
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДмитрий Чебаненко. Штаб-квартира Новатэк. SPEECH
7 из 9
Дмитрий Чебаненко. Штаб-квартира Новатэк. SPEECH
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДаниил Анненков. ГЭС-2. Renzo Piano Building Workshop, проектное бюро "АПЕКС"
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Даниил Анненков. ГЭС-2. Renzo Piano Building Workshop, проектное бюро "АПЕКС"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
9 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
1 из 9
Технопарк Сбербанка. Zaha Hadid Architects
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
3 из 9
Илья Иванов. Метро "Мневники". Архитектурное бюро Тимура Башкаева, Бустрен
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
4 из 9
Илья Иванов. ЖК "Бродский". "Цимайло Ляшенко и партнеры"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
5 из 9
Илья Иванов. Дворец художественной гимнастики. Сергей Кузнецов, "ТПО Прайд"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
6 из 9
Илья Иванов. БЦ "Аквамарин". Архитеткор. SPEECH
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
7 из 9
Дмитрий Чебаненко. Штаб-квартира Новатэк. SPEECH
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
8 из 9
Даниил Анненков. ГЭС-2. Renzo Piano Building Workshop, проектное бюро "АПЕКС"
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
9 из 9
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
"Отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, Парк "Зарядье", ГЭС-2, Большая спортивная арена "Лужники" предстают в монохромных работах лучших архитектурных фотографов Москвы", — говорится в пресс-релизе.
Автор идеи выставки — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДмитрий Яговкин. ЖК "Символ". ATRIUM
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Дмитрий Яговкин. ЖК "Символ". ATRIUM
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваВадим Щербаков. Музей русского импрессионизма. Архитектор John McAslan+Partners
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Вадим Щербаков. Музей русского импрессионизма. Архитектор John McAslan+Partners
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваДмитрий Чебаненко. БЦ "Академик". UNK
3 из 7
Дмитрий Чебаненко. БЦ "Академик". UNK
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
4 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
5 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. ЩусеваАлексей Народицкий. Парк "Зарядье" с концертным залом. Сергей Кузнецов, консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, "ТПО Резерв", МА
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Алексей Народицкий. Парк "Зарядье" с концертным залом. Сергей Кузнецов, консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, "ТПО Резерв", МА
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
© Фото : МУАРВыставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
7 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
1 из 7
Дмитрий Яговкин. ЖК "Символ". ATRIUM
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
2 из 7
Вадим Щербаков. Музей русского импрессионизма. Архитектор John McAslan+Partners
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
3 из 7
Дмитрий Чебаненко. БЦ "Академик". UNK
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
4 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
5 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
6 из 7
Алексей Народицкий. Парк "Зарядье" с концертным залом. Сергей Кузнецов, консорциум Diller Scofidio + Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers, "ТПО Резерв", МА
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
7 из 7
Выставка "Москва. Реальное" в Музее архитектуры имени Щусева (МУАР)
© Фото : МУАР
"В городе сейчас создается новый культурный слой, совершенно новая архитектура, но она растворяется в огромном мегаполисе. Выставка – это квинтэссенция происходящего в городе. Главная наша цель – сделать работу архитекторов заметной", делится размышлениями Кузнецов.
Выставка продлится до 4 сентября 2022 года.