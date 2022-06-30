https://ria.ru/20220630/arkhitektura-1799079484.html

В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка "Москва. Реальное"

В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка "Москва. Реальное" - РИА Новости, 30.06.2022

В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка "Москва. Реальное"

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка "Москва. Реальное", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:54

2022-06-30T14:54

2022-06-30T15:51

культура

новости культуры

выставки

фотография

государственный музей архитектуры имени щусева

москва

архитектура

сергей кузнецов (архитектор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799090240_0:548:1500:1392_1920x0_80_0_0_f3f4097c665cfa6c3ab5c0d5c949301c.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева открылась выставка "Москва. Реальное", сообщает пресс-служба. Экспозиция дает возможность увидеть обновленный облик столицы и оценить изменения, произошедшие за последние десять лет."На первый план выходит имя архитектора и значительно возрастает его персональная ответственность за проект. Уходят безликие застройки, девелоперы пришли к пониманию, что имя архитектора является частью маркетинговой стратегии проекта. На выставке мы рассказываем о современной архитектуре с помощью фотографии. По сути рассказываем об искусстве с помощью искусства", — уточняет Елизавета Лихачева, куратор проекта и директор музея.Организаторы выбрали среди легендарных зданий 33 объекта. Они представлены в экспозиции в фотографиях и макетах. "Отреставрированный Дом Наркомфина, Музей русского импрессионизма, Парк "Зарядье", ГЭС-2, Большая спортивная арена "Лужники" предстают в монохромных работах лучших архитектурных фотографов Москвы", — говорится в пресс-релизе. Автор идеи выставки — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов."В городе сейчас создается новый культурный слой, совершенно новая архитектура, но она растворяется в огромном мегаполисе. Выставка – это квинтэссенция происходящего в городе. Главная наша цель – сделать работу архитекторов заметной", делится размышлениями Кузнецов.Выставка продлится до 4 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220629/faberzhe-1798808626.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, фотография, государственный музей архитектуры имени щусева, москва, архитектура, сергей кузнецов (архитектор), зарядье, дом культуры "гэс-2", музей русского импрессионизма (мри), лужники