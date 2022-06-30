https://ria.ru/20220630/arest-1799367149.html

В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии

В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии - РИА Новости, 30.06.2022

В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии

Суд заключил под стражу бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, следует из сообщения СУ СК РФ по Брянской... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:58

2022-06-30T17:58

2022-06-30T17:58

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

интерпол

брянская область

венгрия

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БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, следует из сообщения СУ СК РФ по Брянской области."Бывшему полицейскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество и воспрепятствовании производству предварительного следствия. По ходатайству следственных органов СК России по Брянской области судом в отношении бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уголовное дело по статье "покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и статье "воспрепятствование производству предварительного расследования" было возбуждено еще в 2016 году.В его совершении подозревался бывший сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органа полиции Брянской области. Длительное время он находился в международном розыске, сообщает следствие.Благодаря совместным усилиям следственных органов СК РФ, ФСБ, прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола МВД России его местонахождение было установлено на территории Венгрии. Отмечается, что он отбыл наказание за совершение другого преступления и в мае 2022 года был депортирован в РФ.

https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html

россия

брянская область

венгрия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, брянская область, венгрия