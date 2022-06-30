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В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии - РИА Новости, 30.06.2022
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В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии
В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии - РИА Новости, 30.06.2022
В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии
Суд заключил под стражу бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, следует из сообщения СУ СК РФ по Брянской... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:58
2022-06-30T17:58
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интерпол
брянская область
венгрия
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БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, следует из сообщения СУ СК РФ по Брянской области."Бывшему полицейскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество и воспрепятствовании производству предварительного следствия. По ходатайству следственных органов СК России по Брянской области судом в отношении бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уголовное дело по статье "покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и статье "воспрепятствование производству предварительного расследования" было возбуждено еще в 2016 году.В его совершении подозревался бывший сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органа полиции Брянской области. Длительное время он находился в международном розыске, сообщает следствие.Благодаря совместным усилиям следственных органов СК РФ, ФСБ, прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола МВД России его местонахождение было установлено на территории Венгрии. Отмечается, что он отбыл наказание за совершение другого преступления и в мае 2022 года был депортирован в РФ.
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, брянская область, венгрия
17:58 30.06.2022
 
В Брянске суд арестовал экс-полицейского, скрывавшегося в Венгрии

Суд арестовал бывшего брянского полицейского, долго скрывавшегося от правосудия в Венгрии

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, следует из сообщения СУ СК РФ по Брянской области.
"Бывшему полицейскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество и воспрепятствовании производству предварительного следствия. По ходатайству следственных органов СК России по Брянской области судом в отношении бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело по статье "покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и статье "воспрепятствование производству предварительного расследования" было возбуждено еще в 2016 году.
В его совершении подозревался бывший сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органа полиции Брянской области. Длительное время он находился в международном розыске, сообщает следствие.
Благодаря совместным усилиям следственных органов СК РФ, ФСБ, прокуратуры и Национального центрального бюро Интерпола МВД России его местонахождение было установлено на территории Венгрии. Отмечается, что он отбыл наказание за совершение другого преступления и в мае 2022 года был депортирован в РФ.
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИнтерполБрянская областьВенгрия
 
 
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