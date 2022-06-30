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В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России - РИА Новости, 30.06.2022
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https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html
В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России
В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России - РИА Новости, 30.06.2022
В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России
Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, написал в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:22
2022-06-30T02:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
литва
польша
смоленск
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Депутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с "врагом".Ранее лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, украина, нато, литва, польша, смоленск, краснодарский край, смоленская область, москва, алексей гончаренко
02:22 30.06.2022 (обновлено: 02:32 30.06.2022)
 
В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России

Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и Москвы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, <…> Москву — полякам", — сообщил Гончаренко.

Депутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с "врагом".
Ранее лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОЛитваПольшаСмоленскКраснодарский крайСмоленская областьМоскваАлексей Гончаренко
 
 
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