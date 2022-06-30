https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html

В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России

В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России - РИА Новости, 30.06.2022

В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России

Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, написал в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:22

2022-06-30T02:22

2022-06-30T02:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

литва

польша

смоленск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149227/95/1492279598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_90738cacedacd3c86ff2dc1f58e64467.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Представители Украины обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию нескольких российских регионов, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Депутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с "врагом".Ранее лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

украина

литва

польша

смоленск

краснодарский край

смоленская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато, литва, польша, смоленск, краснодарский край, смоленская область, москва, алексей гончаренко