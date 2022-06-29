https://ria.ru/20220629/zoloto-1798959066.html

Россия может начать экспорт золота за рубли, заявил эксперт

Россия может начать экспорт золота за рубли, заявил эксперт - РИА Новости, 29.06.2022

Россия может начать экспорт золота за рубли, заявил эксперт

После введения запрета США на импорт российского золота Москва может начать продавать его за рубли зарубежным партнерам, заявил РИА Новости финансовый аналитик... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:23

2022-06-29T12:23

2022-06-29T12:23

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. После введения запрета США на импорт российского золота Москва может начать продавать его за рубли зарубежным партнерам, заявил РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.США запретили ввоз в страну российского золота, за исключением случаев, предусмотренных законом, или при наличии лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). А ранее государства "Большой семёрки" (G7) в совместном заявлении объявили о том, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать ее доходы, в том числе от золота."Вполне очевидно, что Россия может начать продажи золота зарубежным клиентам за рубли, и это станет новым этапом укрепления рубля на фоне продолжающегося снижения мировой гегемонии доллара и евро. Золото может стать дефицитом, а основным его покупателем в период перестройки торговых цепочек и логистики поставок в России – ЦБ и Минфин", - сказал Антонов."До недавнего времени около 80% добываемого в России золота продавалось за рубеж. Вполне вероятно, что просадка по экспорту на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры будет совсем не значительная. К тому же, чем больше добываемого золота останется в пределах России, тем выше будет устойчивость финансовой системы", - отметил он. В итоге, по его словам, потоки российского золота с Запада с высокой вероятностью перенаправятся как в саму Россию, так и в страны Азии, Африки и Латинской Америки.Аналитик также считает, что решение США запретить импорт российского золота означает полный разрыв отношений между Россией и ведущим центром торговли золотом — Нью-Йорком. И несмотря на то, что, на первый взгляд, это может привезти к снижению деловой репутации России, влияние запрета будет иметь ограничивающий эффект, поскольку российские компании уже с марта перенаправляют поставки покупателям в страны, не входящие в G7, сказал собеседник."Другие участники мирового рынка вне западного блока, наоборот, будут наращивать сотрудничество с Россией, которую невозможно вычеркнуть с рынка золота", - подытожил он.

https://ria.ru/20220627/zoloto-1798503256.html

https://ria.ru/20220627/zoloto-1798359946.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), золото, в мире