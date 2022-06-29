https://ria.ru/20220629/zhile-1798940077.html

Более пяти тысяч оренбуржцев до конца 2023 года переедут в новое жилье

Более пяти тысяч оренбуржцев до конца 2023 года переедут в новое жилье - РИА Новости, 29.06.2022

Более пяти тысяч оренбуржцев до конца 2023 года переедут в новое жилье

В рамках второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланировано обеспечить новыми квартирами свыше пяти тысяч оренбуржцев,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:29

2022-06-29T11:29

2022-06-29T11:29

оренбургская область

денис паслер

жилье

общество

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ОРЕНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. В рамках второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланировано обеспечить новыми квартирами свыше пяти тысяч оренбуржцев, проживающих в 250 домах в 18 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Одним из критериев оценки уровня жизни является доступное и качественное жилье. Наш регион взял на себя повышенные обязательства – завершить программу переселения, предложенную правительством, на два года раньше: не в 2025 году, как это предполагает нацпроект, а до конца 2023 года. При этом ее объемы реализации остались прежними. Дополнительная мера поддержки позволит нам как можно быстрее приступить к третьему этапу расселения, а оренбуржцам - переехать в современные, комфортные квартиры", - сказал глава региона Денис Паслер.На первом этапе - в 2019 году - из аварийного жилья площадью свыше 83 тысяч квадратных метров уже переселены более четырех тысяч человек.В пресс-службе отметил, что в регионе приняли дополнительные меры для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, теперь при переселении они могут получить компенсацию разницы между стоимостью аварийного и нового жилья. Финансирование выплат будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местных бюджетов, предусмотренных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы.

https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, жилье, общество