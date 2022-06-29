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Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 29.06.2022
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Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные
Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 29.06.2022
Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные
Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:12
2022-06-29T11:18
общество
москва
погода
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные вновь установится жаркая погода с температурой воздуха градусов на пять выше климатической нормы. В ночные часы в субботу станет плюс 12 - плюс 17 в столичном регионе, плюс 15 - плюс 17 в Москве, дневная температура по региону - плюс 26 - плюс 31, в Москве - плюс 29 - плюс 31. В воскресенье еще более высокая температура: плюс 15 - плюс 20 ночью, плюс 28 - плюс 33 днем. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова.По ее словам, такая погода относится к категории "очень жаркая".
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общество, москва, погода
11:12 29.06.2022 (обновлено: 11:18 29.06.2022)
 
Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные

Московское метеобюро пообещало жителям столицы жару до 33 градусов в выходные

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные вновь установится жаркая погода с температурой воздуха градусов на пять выше климатической нормы. В ночные часы в субботу станет плюс 12 - плюс 17 в столичном регионе, плюс 15 - плюс 17 в Москве, дневная температура по региону - плюс 26 - плюс 31, в Москве - плюс 29 - плюс 31. В воскресенье еще более высокая температура: плюс 15 - плюс 20 ночью, плюс 28 - плюс 33 днем. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова.
По ее словам, такая погода относится к категории "очень жаркая".
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