https://ria.ru/20220629/zhara-1798933413.html

Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные

Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные - РИА Новости, 29.06.2022

Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные

Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:12

2022-06-29T11:18

общество

москва

погода

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные вновь установится жаркая погода с температурой воздуха градусов на пять выше климатической нормы. В ночные часы в субботу станет плюс 12 - плюс 17 в столичном регионе, плюс 15 - плюс 17 в Москве, дневная температура по региону - плюс 26 - плюс 31, в Москве - плюс 29 - плюс 31. В воскресенье еще более высокая температура: плюс 15 - плюс 20 ночью, плюс 28 - плюс 33 днем. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова.По ее словам, такая погода относится к категории "очень жаркая".

https://ria.ru/20220628/zhara-1798749679.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода