11:12 29.06.2022 (обновлено: 11:18 29.06.2022)
Москвичам пообещали жаркую и сухую погоду в выходные
Московское метеобюро пообещало жителям столицы жару до 33 градусов в выходные
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМолодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве
Молодые люди в жаркую погоду катаются на электросамокатах в ЦПКиО имени Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Погода в выходные дни в Москве будет очень жаркой - до плюс 33, а также сухой, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные вновь установится жаркая погода с температурой воздуха градусов на пять выше климатической нормы. В ночные часы в субботу станет плюс 12 - плюс 17 в столичном регионе, плюс 15 - плюс 17 в Москве, дневная температура по региону - плюс 26 - плюс 31, в Москве - плюс 29 - плюс 31. В воскресенье еще более высокая температура: плюс 15 - плюс 20 ночью, плюс 28 - плюс 33 днем. Погода сухая, без осадков", - сказала Позднякова.
По ее словам, такая погода относится к категории "очень жаркая".